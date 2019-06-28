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صور.. "محلية البرلمان" تتفقد محطة مياه شرب فرن الجرانة بالأسكندرية

الجمعة، 28 يونيو 2019 10:26 م
صور.. "محلية البرلمان" تتفقد محطة مياه شرب فرن الجرانة بالأسكندرية جانب من الجولة
كتب محمود حسين

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تفقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، محطة مياه شرب فرن الجرانة بمحافظة الإسكندرية، بعد إحلالها وتجديدها.

رافق الوفد البرلماني خلال الجولة التفقدية، الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، ضمن جولات اللجنة بالمحافظة لمتابعة عددا من المشروعات وللوقوف على اخر أعمال التطوير في عدد من الملفات ، وتخدم محطة فرن الجراية، التي تقع على مساحة 5 آلاف متر 120 ألف مواطن، حيث دخلت مرحلة الإحلال والتجديد في عام 2016، وبتكلفة إجمالية حوالي 4 ملايين جنيه.

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وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن عمليات الإحلال والتجديد على النفقة الخاصة للشركة ، مشيرا الى أن  شركة مياه الشرب بالإسكندرية، حصلت على 3 شهادات دولية هي "ايزو الجودة - أيزو البيئة - أيزو السلامة والصحة المهنية " ، مضيفا أن شركة الإسكندرية لمياه الشرب تخدم 5،9 مليون نسمة، موضحا أن هناك بعض القرى في البحيرة يتم تغذيتها من الشركة فضلا عن بعض المناطق بمرسى مطروح، لافتا إلى أنه يتم إنتاج ما يقرب من 2،8 مليون متر مكعب يوميا.

 من جهته أشاد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية بضغط نفقات عملية الإحلال والتجديد للمحطة والتي بلغت 4 مليون جنيه ، مضيفا  أن الإسكندرية ستشهد أول محطة مياه تعمل باﻷوزون في مصر ،  وردا على استعداد المحافظة لتطوير شبكات الصرف الصحي، خصوصا مع زيادة بعض المشروعات التي تم توصيل المياه إليها مثل بشاير الخير وما سيترتب عليه من زيادة الصرف، أوضح المحافظ أن هناك خطة متكاملة لاستيعاب كل ذلك.

وبشأن تحسين جودة المياه، شدد محافظ الإسكندرية، على ضرورة تعديل جميع المحطات الساحلية من خلال معالجة متقدمة للحفاظ على جودة المياه ولمنع أي أضرار ناتجة عنها.

من جهته طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الشركة بتحديد احتياجاتها لتقوم بدورها على أكمل وجه، مثمنا الدور الذي تقوم به الشركة من محاولات تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال وجود مشروعات إضافية داخل الشركة مثل صيانة السيارات والخياطة وغيرها.

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النواب

المياه

الاسكندريه

مياه الشرب

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