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صور.. فعاليات ترفيهية على شاطئ الرواق بشمال سيناء

الجمعة، 28 يونيو 2019 07:42 م
صور.. فعاليات ترفيهية على شاطئ الرواق بشمال سيناء فعليات ترفيهية بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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نظم مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، يوم ترفيهى على شاطئ الرواق على ساحل مدينة بئر العبد.

وقالت إيمان سجيع، مسؤول الإعلام بمجلس مدينة بئر العبد لـ"اليوم السابع" إن الفعاليات انطلقت عصر اليوم، ولا تزال تتواصل تحت رعاية وإشراف العميد إيهاب فرغلى رئيس مركز ومدينة بئر العبد، وشارك فى حضورها قيادات المدينة ومدراء الإدارات ورموز شعبية .

أوضحت أنه تم تخصيص وسائل نقل للأهالى من وسط المدينة وصولا للشاطئ، وتضمنت الأنشطة فقرات رياضية وعروض فنية منوعة، ولاقت مشاركة المئات من الأسر التى حضرت لقضاء يوم الإجازة على الشاطئ.

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شمال سيناء

بئر العبد

شاطئ الرواق

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