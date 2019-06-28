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صور.. شواطئ بورسعيد تجذب مئات المصطافين هربا من الحر

الجمعة، 28 يونيو 2019 05:03 م
صور.. شواطئ بورسعيد تجذب مئات المصطافين هربا من الحر
بورسعيد محمد فرج

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توافد مئات المصطافين على شواطئ بورسعيد المدينة الساحلية التى تتمتع بجو معتدل ولطيف صيفا حيث الرمال الناعمة التى تجذب آلاف الزائرين من جميع المحافظات لقضاء إجازة الصيف وهربا من حرارة الجو.

 

وقال عيد عبد الفتاح حسن مهندس ديكور من الشرقية لــ"اليوم السابع": عشقى لشاطئ بورسعيد لكونها مدينة ساحلية من الطراز الأول حيث تقع على البحر الأبيض المتوسط عند المدخل الشمالى لقناة السويس، فضلا أننا نقوم بشراء الأسماك الطازجة كالسمك البلطى والجمبرى والكابوريا ونتناولها على الشاطئ وسط سعادة غامرة لأفراد أسرتى .

 

وأضافت نهال على الحسينى ربة منزل من الدقهلية، أن شواطئ بورسعيد تتمتع بجو معتدل ومياه صافية ورمال ناعمة خالية من الصخور، فضلا أن هناك كافيهات تتميز بعرض التراث الشعبى من أغانى  السمسمية التى تتميز بها مدن القناة  وتدخل البهجة والفرحة على قلوب أطفالنا.

 

ومن جانبه، أكد المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام لمحافظة بورسعيد لـ"اليوم السابع" أن شواطئ بورسعيد تم طويرها بفكر راقى  يوفر كافة الخدمات للمصطافين والزائرين من كافة المحافظات حيث دورات مياه جاهزة  ناهيك عن تواجد نقطة إسعاف ومنقذين على امتداد الشاطئ للتدخل السريع فى  حالة الغرق .

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شواطئ--بورسعيد-تجذب-مئات-المصطافين--(3)
 

 

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مصايف بورسعيد

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