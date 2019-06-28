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صور.. شواطئ بلطيم بكفر الشيخ "كاملة العدد" هربًا من حرارة الجو

الجمعة، 28 يونيو 2019 07:30 م
صور.. شواطئ بلطيم بكفر الشيخ "كاملة العدد" هربًا من حرارة الجو شواطئ بليطم
كفر الشيخ - محمد سليبمان

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شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، زحامًا شديدًا لم يشهده المصيف من قبل، ولجأ المصطافون للشواطئ الستة بالمصيف وبمياه البحر المتوسط هرباً من حرارة الجو.

وقال فادي شميس رئيس مدينة بلطيم لـ"اليوم السابع" إن المدينة تشهد حالة من الرواج السياحي، لم تشهده على مدار الفترة الماضية، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات، كما تم توفير كافة الخدمات على شواطئ المدينة، ومتابعة رجال الإنقاذ بالمدينة على مدار اليوم للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.

وأضاف: "الحمد لله لم يشهد المصيف أى حالة غرق ليقظة المسئولين بالشواطئ، وبسالة رجال الانقاذ الذين يتواجدون على مدار الساعة لمتابعة المصطافين".

 

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