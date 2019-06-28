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صور.. شكاوى من سوء حالة طريق الداخلة أبو منقار.. و"هيئة الطرق": جارٍ ترميمه

الجمعة، 28 يونيو 2019 07:00 ص
صور.. شكاوى من سوء حالة طريق الداخلة أبو منقار.. و"هيئة الطرق": جارٍ ترميمه
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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بعد تكرار وقوع حوادث السيارات على طريق الداخلة أبو منقار بمحافظة الوادى الجديد بسبب وجود أضرار جسيمة فى الطبقة الأسفلتية فى عدة مواقع على طول الطريق تزايدت مطالب الركاب والمسافرين بضرورة تدخل الجهات المختصة لإنهاء المشكلة فى اسرع وقت من خلال إعادة رصف تلك النقاط المتضررة.

ويمثل طريق الداخلة الفرافرة محورًا بالغ الأهمية ويتعرض لضغط شديد من سيارات النقل الثقيل والمركبات، حيث يربط الطريق بين مركز الداخلة ومركز الفرافرة ويقع ضمن خط سير السيارات القادمة من القاهرة إلى الداخلة ويجرى تنفيذ مرحلة إحلال وتطوير فيه والتى أسندتها الهيئة العامة للطرق والنقل والكبارى لإحدى الشركات وجارٍ استكمال العمل.

وتقدم عدد من المواطنين بشكاوى إلى وزير النقل والجهات المختصة للمطالبة بسرعة التدخل وحل المشكلة، معتبرين أن الشركة المنفذة لم تراع المواصفات القياسية فى مراحل الإحلال والتطوير وهو ما تسبب فى حدوث تقطعات فى الطريق بصورة تهدد حياة المواطنين والمسافرين على هذا الطريق.

وقال أحمد سيد عبد الله من أهالى مركز الداخلة فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" إنه تقدم بشكاوى لوزير النقل ورئيس الوزراء ومحافظ الإقليم للمطالبة بسرعة التدخل وحل المشكلة التى يدفع ثمنها الركاب والمسافرين على هذا الطريق حيث تكرر وقوع الحوادث لعدم قدرة قائدى المركبات على تفادى تلك التقطعات والمشكلات فى الطريق ما يؤدى لانقلاب السيارات ووفاة وإصابة العديد من الركاب دون ذنب.

وأضاف عبد الله أنه يقوم حاليًا بجمع توقيعات من أهالى الداخلة والفرافرة للمطالبة بإعادة النظر فى آليات تنفيذ المشروع أسوة بباقى المحاور التى يجرى تنفيذها ضمن شبكة الطرق بالمحافظة باعتبار أن طريق الداخلة الفرافرة من أهم تلك المحاور نظرًا للضغط الشديد عليه من الشاحنات والمركبات .

ومن جانبها أفادت المهندسة ميرفت شحاتة مدير فرع الهيئة العامة للطرق والنقل والكبارى بالمحافظة فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" بأنه فور ورود شكاوى من المواطنين بوجود تقطعات فى الطبقة الإسفلتية يتم فورًا تحديد نقطة الكيلو التى تتضمن الشكوى ويجرى إحلال وإعادة رصف تلك النقطة مؤكدة أنه تم على مدار ثلاثة أيام مضت تنفيذ أعمال ترميم بطول الطريق خاصة فى المناطق التى تكررت بها شكاوى المسافرين .

وأضافت "شحاتة" أن القطاع يستكمل تنفيذ خطة الطرق على مستوى المحافظة وأنه لا تهاون مطلقًا مع أية شكاوى للمسافرين وفور ورود الشكوى بالصور يتم التحرك الفورى لحلها مشيرة إلى أن سبب تهتك الطرق هو زيادة الحمولة من الشاحنات التى تمر على الطبقة الأسفلتية التى تم تجهيزها لتتحمل أوزان محددة لا يصلح تجاوزها وهو ما يتسبب فى حدوث المشكلة التى تتحمل تبعاتها الطرق والجهات التنفيذية المعاونة.

 

طريق-الداخلة-أبو-منقار-(1)
طريق-الداخلة-أبو-منقار-(1)

 

طريق-الداخلة-أبو-منقار-(4)
طريق-الداخلة-أبو-منقار-(4)

 

طريق-الداخلة-أبو-منقار-(5)
طريق-الداخلة-أبو-منقار-(5)

 

طريق-الداخلة-أبو-منقار-(9)
طريق-الداخلة-أبو-منقار-(9)

 

طريق-الداخلة-أبو-منقار-(11)
طريق-الداخلة-أبو-منقار-(11)

 

طريق-الداخلة-أبو-منقار-(2)
طريق-الداخلة-أبو-منقار-(2)

 

طريق-الداخلة-أبو-منقار-(3)
طريق-الداخلة-أبو-منقار-(3)

 

طريق-الداخلة-أبو-منقار-(6)
طريق-الداخلة-أبو-منقار-(6)

 

طريق-الداخلة-أبو-منقار-(7)
طريق-الداخلة-أبو-منقار-(7)

 

طريق-الداخلة-أبو-منقار-(8)
طريق-الداخلة-أبو-منقار-(8)

 

طريق-الداخلة-أبو-منقار-(10)
طريق-الداخلة-أبو-منقار-(10)

 


طرق الوادى الجديد

طريق الداخلة الفرافرة

ابو منقار بالفرافره

حوادث الطرق بالوادى الجديد

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