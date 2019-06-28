سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 01:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حملات لرفع إشغالات المحلات التجارية وإيقاف بناء مخالف بسوهاج

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:27 م
صور.. حملات لرفع إشغالات المحلات التجارية وإيقاف بناء مخالف بسوهاج إيقاف بناء مخالف
سوهاج – عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت محافظة سوهاج، اليوم حملات مكبرة لرفع الإشغالات، وذلك طبقاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، بتكثيف الحملات ورفع الإشغالات على مدار الساعة.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج أن الحملة شملت ازاله إشغالات عدد من المقاهى على طريق أسيوط سوهاج الزراعى بمنطقة نجع حمد بجزيرة شندويل، وأيضاً بمجلس مدينة سوهاج، بالإضافة الى إزالة إشغالات عدد من المحلات التجارية بطريق أسيوط سوهاج وفى أنحاء حى شرق.

وأشار المتحدث الرسمى إلى إيقاف بناء مخالف بشارع ترعة باجا بحى شرق سوهاج، لافتاً الى مصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين، مضيفاً  أن الحملة شملت ازالة الاشغالات بشارعى المحطة والجرجاوية بحى غرب سوهاج .

 

 

إيقاف بناء مخالف (1)
إيقاف بناء مخالف 

 

إيقاف بناء مخالف (2)
إيقاف بناء مخالف 

 

إيقاف بناء مخالف (3)
إيقاف بناء مخالف 

 

إيقاف بناء مخالف (5)
إيقاف بناء مخالف 

 


سوهاج

اشغالات

المحلات التجارية

حى شرق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

السيسى يجدد لرئيس وزراء إيطاليا تأكيد سعى مصر للتوصل للحقيقة بقضية "ريچينى"

السيسى يجدد لرئيس وزراء إيطاليا تأكيد سعى مصر للتوصل للحقيقة بقضية "ريچينى"

فيديو معلوماتى.. متهملش فيها وشجع أطفالك عليها.. 5 فوائد لغسل اليدين

فيديو معلوماتى.. متهملش فيها وشجع أطفالك عليها.. 5 فوائد لغسل اليدين

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة