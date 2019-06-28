صور.. حملات لرفع إشغالات المحلات التجارية وإيقاف بناء مخالف بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

شنت محافظة سوهاج، اليوم حملات مكبرة لرفع الإشغالات، وذلك طبقاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، بتكثيف الحملات ورفع الإشغالات على مدار الساعة.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج أن الحملة شملت ازاله إشغالات عدد من المقاهى على طريق أسيوط سوهاج الزراعى بمنطقة نجع حمد بجزيرة شندويل، وأيضاً بمجلس مدينة سوهاج، بالإضافة الى إزالة إشغالات عدد من المحلات التجارية بطريق أسيوط سوهاج وفى أنحاء حى شرق.

وأشار المتحدث الرسمى إلى إيقاف بناء مخالف بشارع ترعة باجا بحى شرق سوهاج، لافتاً الى مصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين، مضيفاً أن الحملة شملت ازالة الاشغالات بشارعى المحطة والجرجاوية بحى غرب سوهاج .



إيقاف بناء مخالف



إيقاف بناء مخالف



إيقاف بناء مخالف