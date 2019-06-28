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صور.. جامعة المنيا تنظم ندوات تعريفية عن إنجازات ثورة 30 يونيو

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:52 م
صور.. جامعة المنيا تنظم ندوات تعريفية عن إنجازات ثورة 30 يونيو ختام الدورة التدريبية لإعداد القادة لطلاب جامعة المنيا
كتب فريق المحافظات

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شهد ختام الدورة التدريبية لإعداد القادة لطلاب جامعة المنيا الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة، والشرطة، الذين يبذلون أرواحهم فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والقضاء على الإرهاب الغاشم.

جاء ذلك خلال الندوة التعريفية التى تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب إدارة الاتحادات الطلابية والأسر ضمن مهرجان "حكاية وطن" الرياضى والثقافي، الذى أقيم تخليدًا لذكرى ثورة 30 يونيو، والمقام  تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، ضمن فعاليات خطة الأنشطة الصيفية بالجامعة، والتى حاضرها الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق.

أقيمت الندوة بحضور 400 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، ووليد عبد القوى مدير عام رعاية الطلاب بجامعة المنيا، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، ومديرى إدارات رعاية الشباب.

وخلال الندوة، تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان "حكاية وطن" تحدث عن ثورة 25 يناير وأحداثها، وأوضاع البلاد وإنجازاتها خلال ثورة 30 يونيو، وما تقدمه الدولة من مشاريع كبرى للشباب.

وأستكملت الندوة بمحاضرة لـ"عميد كلية الحقوق"  تحدث فيها عن أحداث 30 يونيو وما قبلها وما بعدها من أحداث وإنجازات، و تم فتح باب الحوار للشباب للنقاش فى مستجدات الأحداث السياسية بالمجتمع.

لتختتم فعاليات الندوة بتكريم الفائزين بالمارثون الرياضي، الذى عقد أمس، وفاز به 5 متسابقين هم: الطالب جميل معوض، وأحمد عبد اللطيف، وأحمد بدري، وأمجد عاطف والطالب محمد أحمد.

 

 

مهرجان حكاية وطن (3)

مهرجان حكاية وطن 

 

مهرجان حكاية وطن (5)
مهرجان حكاية وطن 

 

مهرجان حكاية وطن (6)
مهرجان حكاية وطن 

 

مهرجان حكاية وطن (7)
مهرجان حكاية وطن 

 

مهرجان حكاية وطن (8)
مهرجان حكاية وطن 

 

مهرجان حكاية وطن (9)
مهرجان حكاية وطن 

 

مهرجان حكاية وطن (13)
مهرجان حكاية وطن 

 


حكايه وطن

جامعه المنيا

ثورة 30 يونيو

25 يناير

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