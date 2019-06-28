صور.. اندلاع الحرائق جراء موجة حارة غير مسبوقة فى فرنسا

باريس (رويترز)

سجلت فرنسا، اليوم الجمعة، أعلى درجة حرارة على الإطلاق منذ بدء التسجيل فى حين ارتفع عدد وفيات الموجة شديدة الحرارة التى تجتاح معظم أنحاء أوروبا.

وذكرت محطة ميتيو فرانس للأرصاد أن الحرارة فى جالاجلو مونتو بإقليم بروفانس فى جنوب البلاد بلغت 45.9 درجة مئوية لتزيد بواقع درجتين تقريبا على الرقم القياسى السابق الذى بلغ 44.1 درجة فى أغسطس 2003.

وأضافت المحطة أن 12 بلدة فى جنوب فرنسا شهدت اليوم الجمعة أعلى مستوى للحرارة على الإطلاق منذ بدء التسجيل بينما تجاوزت 45 درجة فى ثلاث بلدات أخرى.

وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن العام الجارى فى طريقه ليصبح من بين أشد الأعوام حرارة على مستوى العالم.

وفى إسبانيا، حيث بلغت الحرارة أكثر من 43 درجة مئوية لليوم الثانى على التوالي، استعرت حرائق الغابات فى نطاق 60 كيلومترا مربعا بإقليم تاراجونا فى شمال شرق البلاد.

وفى مدينة بلد الوليد، قالت الشرطة إن رجلا مسنا يبلغ من العمر 93 عاما انهار وتوفى متأثرا بالحرارة الشديدة، وفى بلدة صغيرة خارج مدينة قرطبة، توفى شاب يبلغ من العمر 17 عاما نتيجة آثار مرتبطة بالحرارة بعدما قفز فى حوض للسباحة.



النيران جراء ارتفاع الحرارة فى فرنسا



جانب من الحرائق