صور.. إيطاليا تضع حجر أساس جسر جديد بدلا من جسر جنوة المنهار

كتب: محمد جمال -تصوير رويترز

قامت السلطات الإيطالية بوضع حجر أساس جسرا جديدا فى مدينة جنوة الساحلية بشمال إيطاليا بدلا من الجسر الذى انهارت أجزاء منه العام الماضى، مخلفا أكثر من 40 قتيلا على الأقل وعشرات المصابين.

جاء انهيار جزء من الجسر يبلغ ارتفاعه 50 مترا، بما فى ذلك برج مثبت بعدة دعامات، لدى مرور 35 سيارة فوقه على أسطح مخازن وأبنية أخرى مما أدى إلى سقوط كتل كبيرة من الخرسانة فى قاع نهر.



جانب من نسف الجسر القديم (2)



جانب من نسف الجسر القديم



جسر جنوة القديم



عملية نسف الجسر القديم



نسف الجسر القديم



نسف الجسر



وضع حجر أساس جسر جنوة الجديد بإيطاليا