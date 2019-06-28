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صور.. إيطاليا تضع حجر أساس جسر جديد بدلا من جسر جنوة المنهار

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:38 ص
صور.. إيطاليا تضع حجر أساس جسر جديد بدلا من جسر جنوة المنهار نسف جسر جنوة
كتب: محمد جمال -تصوير رويترز

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قامت السلطات الإيطالية بوضع حجر أساس جسرا جديدا فى مدينة جنوة الساحلية بشمال إيطاليا بدلا من الجسر الذى انهارت أجزاء منه العام الماضى، مخلفا أكثر من 40 قتيلا على الأقل وعشرات المصابين.

جاء انهيار جزء من الجسر يبلغ ارتفاعه 50 مترا، بما فى ذلك برج مثبت بعدة دعامات، لدى مرور 35 سيارة فوقه على أسطح مخازن وأبنية أخرى مما أدى إلى سقوط كتل كبيرة من الخرسانة فى قاع نهر.

جانب من نسف الجسر القديم (2)
جانب من نسف الجسر القديم (2)

 

جانب من نسف الجسر القديم
جانب من نسف الجسر القديم

 

جسر جنوة القديم
جسر جنوة القديم

 

عملية نسف الجسر القديم
عملية نسف الجسر القديم

 

نسف الجسر القديم
نسف الجسر القديم

 

نسف الجسر
نسف الجسر

 

وضع حجر أساس جسر جنوة الجديد بإيطاليا
وضع حجر أساس جسر جنوة الجديد بإيطاليا

 

وضع حجر أساس لجسر جديد
وضع حجر أساس لجسر جديد

 


إيطاليا

جسر جنوة

حجر أساس

خرسانة

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