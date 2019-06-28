شكرى: السيسى يلتقى أمين عام الأمم المتحدة غداً ومشاركته بقمة العشرين مهمة

أوساكا- محمد الجالى

كشف سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيعقد غداً، السبت، لقاءً ثنائياً مع الأمين عام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالإضافة إلى مشاركته فى الجلستين الثالثة والرابعة من قمة مجموعة العشرين، كما يتم ترتيب عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركين فى قمة العشرين.

وأضاف "شكرى"، فى تصريحات للصحفيين المرافقين للرئيس السيسى فى زيارته لليابان، بمقر إقامة الرئيس السيسى بمدينة أوساكا، أن الرئيس عقد اليوم عدداً من اللقاءات الثنائية مع رئيس الوزراء الإيطالي والمستشارة الألمانية، فضلاً عن حديثه مع الرئيس الفرنسي ولقاءات أخري مع الرؤساء خلال أعمال قمة مجموعة العشرين، بالإضافة إلي القمة الصينية الأفريقية المصغرة والقمة الثلاثية مع رئيسي جنوب أفريقيا والسنغال.

وأوضح وزير الخارجية أن محادثات الرئيس السيسى مع الرؤساء تناولت الموضوعات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والجهود الأفريقية لتحقيق التنمية والتواصل مع الشركاء الدوليين لتطوير البنية الأساسية فى أفريقيا، وكذلك رؤية مصر الخاصة بأفريقيا باعتبار الرئيس السيسى يتولى رئاسة الاتحاد الافريقى، حيث يشارك في قمة مجموعة العشرين بهذه الصفة.

ورداً على سؤال لـ"اليوم السابع"، حول أهمية التواجد المصرى فى هذه القمة، أكد "شكرى"، أهمية التواجد المصري في منتدى بهذا الحجم وهذا الحضور على مستوى قادة الدول الفاعلة في اطار الاقتصاد العالمي، وتمثيل مصر لأفريقيا في هذه المناسبة مع طرح الأولويات الافريقية بما يعزز أيضا من جهود مصر التنموية بالتنسيق مع شركائها الأفارقة والتعاون واستمرار التواصل مع هذه المجموعة من دول العالم التي لها تأثير كبير على رسم السياسات التجارية والاقتصادية العالمية.