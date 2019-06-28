شركة مياه الشرب بأسيوط تنظم قافلة للتوعيه بأهمية ترشيد المياه

أسيوط - ضحا صالح

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، قافلة الدعوة من مجمع البحوث الإسلامية، لزيارة محطة مياه نزلة عبد اللاه المرشحة، لرفع الوعى المائى ونشر ثقافة الترشيد، وتنظيم ندوة تحت عنوان عنوان "التوعية المائية وثقافة ترشيد المياه"، تفعيلًا للبروتوكول الموقع بين مشيخة الأزهر والموارد المائية.

وأكد الدكتور خلف على عمارمديرعام منطقة الوعظ والاعلام الدينى، خلال كلمته على التعرف بالمراحل التى تمر بها المياه ، حتى تصل إلى المواطن فى صورة نظيفة وصالحة للشرب، والتعرف عليها من خلال الزيارة الميدانية لرفع وعى المواطنين، بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، وتلافى كافة السلوكيات الخاطئة كرش الشوارع وغيرها باعتبارهم سفراء للوعى الثقافي مع المواطنين.

وأضاف عمار أن جميع الوعاظ وأئمة المساجد، يعملون جاهدين للمضي قدماً من خلال اللقاءات والعظات الدينية، للمحافظة على مياه الشرب وعدم إهدارها، حرصا علي بقائها كمورد أساسي لبقاء الحياة علي أرض البسيطة، باعتبارها المحرك الأساسى لتعزيز الفكر التنموى الاستثمارى.

فيما أشار المهندس محمد صلاح الدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة على أتم الاستعداد لدعم وتعزيز سبل التعاون، بينها وبين كافة المؤسسات المجتمعة وعلى رأسها مشيخة الأزهر ومنطقة الوعظ، لانجاح خططنا التى تحمل هدف مشترك.