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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بالمنيا

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:29 م
سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بالمنيا سرقة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد حسنى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من القبض على 3 عاطلين، بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات والداراجات النارية بالمنيا.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المنيا تفيد بقيام 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات بطاريات السيارات والدراجات النارية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 10 حوادث بدائرة القسم، ومركزى شرطة "المنيا - سمالوط غرب"، وأرشدوا عن المسروقات لدى "ميكانيكى"، وتم التحفظ عليها.


تشكيل عصابى

مديرية امن المنيا

سرقة السيارات

سرقة الدرجات البخارية

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