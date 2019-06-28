سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدارجات البخارية بأبو النمرس

كتب أحمد حسنى

نجحت الأجهزة الأمنية، فى ضبط 4 عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بأبو النمرس.

بدأت الواقعة، بتلقى العديد من البلاغات، تفيد بسرقة الدراجات النارية عن طريق قيام ربتى المنزل، باستدراج قائدى مركبات "التوك توك"، لتوصيلهما وافتعال باقى المتهمين مشاجرة مع قائديها، والاستيلاء منهم على الدراجات النارية خاصتهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 حوادث بدائرة المركز، وأرشدوا عن المسروقات (4 دراجات نارية " توك توك").