سرقوا الكاميرات من قنا وقبض عليهم أثناء بيعها فى الغردقة.. تعرف على التفاصيل

البحر الأحمر- عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من ضبط سارقى كاميرات من ستوديو تصوير بقنا خلال عرضها للبيع بالغردقة.

البداية عندما تلقى المقدم أسامة مهران، رئيس مباحث قسم شرطة أول الغردقة، إخطارًا من صاحب محل أدوات تصوير بشارع شيرى، بقيام شابين بعرض 3 كاميرات تصويرماركة سوني للبيع بسعر بخس عن ثمنها الأصلى.

على الفور توجهت قوة من مباحث القسم للمحل، وتم القبض على المدعو "منتصر .ف" عاطل ومقيم فى قنا، والمدعو "علي. م .ط" عاطل ومقيم بقنا، وبحوزتهما 3 كاميرات سوداء اللون ماركة سونى، وبمواجهتهما اقروا بسرقتهم للكاميرات من ستوديو بمحافظة قناعن طريق المغافلة.

وبالفحص تبين أن صاحب الاستوديو يدعي "محمد ا م"، ومقيم فى قنا وباستدعائه تعرف علي المسروقات، وقرر بأنه حرر المحضر رقم 6428/2019 جنح قسم قنا، و تحررعن ذلك المحضر رقم 7477/2019 جنح أول الغردقة وأخطرت النيابة العامة.