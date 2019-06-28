سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 01:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

سائق يتهم زوجته وشقيقها بتحطيم سيارته الحكومية فى شبرا

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:48 م
سائق يتهم زوجته وشقيقها بتحطيم سيارته الحكومية فى شبرا تحطيم سيارة - أرشيفيه
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اتهم سائق بجهة حكومية، زوجته وشقيقها بالتعدى عليه،  بالسب والشتم وتحطيم سيارته العهدة التابعة لجهة عمله،  بسبب الخلافات العائلية بشبرا الخيمة ، وتم إلقاء القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقى العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة،  بلاغا من "مكى ا  ا " 57 عاما سائق، بتضرره من زوجته "ع ص ص"  52 سنة، ربة منزل وشقيقها "ع ص ص "  47 سنة حلاق، لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والشتم، وإحداث تلفيات بالسيارة عهدته التابعة لجهة عمله، معللا ذلك بوجود خلافات عائليه بينهم.
 
أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وانتقل العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية، بمعاينة السيارة تبين وجود تلفيات بها عبارة عن " كسر الزجاج والفوانيس الأمامية والمرآه اليسرى وكسر زجاج البابين الأماميين والباب الخلفي الأيسر".
 
تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات عائلية بينهما وبين المبلغ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحررعن ذلك المحضررقم "12801" جنح قسم شرطة أول شبرا الخيمه لسنة 2019م.
 

خلافات عائلية

حوادث

مديرية امن القليوبية

التعدى بالضرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

السيسى يجدد لرئيس وزراء إيطاليا تأكيد سعى مصر للتوصل للحقيقة بقضية "ريچينى"

السيسى يجدد لرئيس وزراء إيطاليا تأكيد سعى مصر للتوصل للحقيقة بقضية "ريچينى"

فيديو معلوماتى.. متهملش فيها وشجع أطفالك عليها.. 5 فوائد لغسل اليدين

فيديو معلوماتى.. متهملش فيها وشجع أطفالك عليها.. 5 فوائد لغسل اليدين

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة