سائق يتهم زوجته وشقيقها بتحطيم سيارته الحكومية فى شبرا

القليوبية - نيفين طه

اتهم سائق بجهة حكومية، زوجته وشقيقها بالتعدى عليه، بالسب والشتم وتحطيم سيارته العهدة التابعة لجهة عمله، بسبب الخلافات العائلية بشبرا الخيمة ، وتم إلقاء القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بلاغا من "مكى ا ا " 57 عاما سائق، بتضرره من زوجته "ع ص ص" 52 سنة، ربة منزل وشقيقها "ع ص ص " 47 سنة حلاق، لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والشتم، وإحداث تلفيات بالسيارة عهدته التابعة لجهة عمله، معللا ذلك بوجود خلافات عائليه بينهم.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وانتقل العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية، بمعاينة السيارة تبين وجود تلفيات بها عبارة عن " كسر الزجاج والفوانيس الأمامية والمرآه اليسرى وكسر زجاج البابين الأماميين والباب الخلفي الأيسر".

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات عائلية بينهما وبين المبلغ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحررعن ذلك المحضررقم "12801" جنح قسم شرطة أول شبرا الخيمه لسنة 2019م.