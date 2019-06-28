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رسالة ماجيستير لتنمية الوعي الجمالي لدى التلاميذ المرحلة الابتدائية

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:11 ص
رسالة ماجيستير لتنمية الوعي الجمالي لدى التلاميذ المرحلة الابتدائية الباحثة

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تحت عنوان فعالية استراتيجية الرحلات المعرفية لتنمية الوعي الجمالي بمادة التربية الفنية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، تناقش الباحثة ياسمين جمال سيد رسالتها للماجستير بجامعة القاهرة السبت المقبل.

وقالت الباحثة إن رسالتها تعتمد على تقديم منهجية جديدة لتنمية الوعي الجمالي للتلاميذ بطرق ابتكارية مستخدمة شبكة الإنترنت لتنمية وعيهم بالجمال مما ينعكس بدورة علي قدراتهم الفنية بمادة التربية الفنية..

وتعتمد الطريقة على توفير أساليب تقنية من خلال الإنترنت والبحث عبر مواقعها الاليكترونية من قبل التلاميذ بما يمكنهم من التفريق بين الجميل والقبيح في كل ما يحيط بهم من أعمال فنية ومناظر طبيعية، بحيث يقومون بالبحث في موقع الرحلات المعرفية من خلال المصادر الموثوقة المتاحه به ، وتتيح فيديوهات محددة لأعمال فنية وخطوات تأسيسية للمهارات والتكوينات الفنية.

وتأتي الخطوة التالية عبر حث التلاميذ على استخراج العناصر الجمالية مما تعلمته من الفيديوهات والمصادر الملحقة بالمرحلة المعرفية الفنية،  والتعبير عما يحسه تجاهها والتعبير عنها بطلاقه، ومن ثم تنمية حاسة التذوق الفني لديهم وقدرتهم على نقد الأعمال الفنية والجماليات المحيطة بهم من عناصر ونسب التكوينات والوان، وتمييز العناصر الأساسية الفنية، وصولا إلى تصميم ابتكاري خارج الصندوق.

 

وتؤكد الباحثة على أن هذه الطرق كفيلة ليس فقط بتنمية الوعي الجمالي فقط، ولكن أيضا بتعدد الأفكار لدى كل تلميذ والطلاقه في التعبير الفني وهي المرحلة التي سوف يصل اليها مما تعلمه وخزنه من خبرات جمالية.

يشرف على الرسالة الأساتذة ا.د. أمل عبدالفتاح سويدان، و ا.د. وائل عبدالله محمد، و ا.د. أشرف بهجات عبد القوي، ويناقشها  د.الهام عبد الحميد فرج ود. نبيل جاد عزمي.


التعليم

الابتدائية

وزارة التعليم

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