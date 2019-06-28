رئيس "محلية البرلمان": خلال سنة مصر ستشهد طفرة فى ملف النظافة

كتب محمود حسين

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن النظافة والقمامة أصبحت صناعة متكاملة وجزء مهم من المنظومة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال زيارة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة بمحافظة الإسكندرية، المختصة بمنظومة القمامة والنظافة في الإسكندرية، برفقة الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

وحرص المهندس أحمد السجيني، على توجيه كلمة للعمال، وشدد فيها على أن الجدية هي أساس النجاح، وعلى ضرورة أن يقوم العمال بدورهم على أكمل وجه، لاسيما وأن ملف القمامة من الملفات الهامة في الفترة الراهنة.

وحفز السجيني العاملين، قائلا: "أي عامل في الشركة يستطيع أن يكون في يوم من الأيام رئيس الشركة ، ولكن بشرط إخلاص العمل"، مشيراً إلى أنه لأول مرة في تاريخ مصر يكون ملف القمامة على مكتب رئيس الجمهورية، حيث يولي الرئيس اهتماما كبيرا بهذا الملف وتطوير منظومة القمامة والنظافة.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن ملف المخلفات أصبح صناعة متكاملة، مستطردا: "نحن أمام فرصة كبيرة للنهوض بهذا القطاع، وعلينا أن نلتحم جميعا من أجل الدخول بشركة نهضة مصر للمنافسة في المنظومة الجديدة ومن أجل تطوير وإنجاح المنظومة".

وأشاد السجيني، بمحافظ الإسكندرية، قائلا: "يجب أن نستغل وجود شخصية مثل الدكتور عبد العزيز قنصوة، لتعظيم الاستفادة من الشركة وتحقيق النجاح". ، مضيفا أن استمرار الشركة في العمل مرهون بالتطوير والنجاح والقدرة على المنافسة، قائلا: "مصر بعد سنة سيكون هناك وضع وطرح مختلف في ملف القمامة وستشهد طفرة كبيرة".

وقال السجيني للعاملين بالشركة: "هدف وطني أن نلتحم جميعا ونقدر نحط شركة نهضة مصر تنافس مع شركات أخري محلية وأجنبية، وأنا لما زرتكم من 4 سنوات كان كل الناس تنتقد وكان ليكم مستحقات نحو 105 مليون، والوضع حاليا أفضل كثيرا، لابد أن تنجحوا ولا يوجد مبرر ألا تنجحوا، كل النواب معاكن، بس اديني أمارة علي النجاح، لو شركة النهضة مكسبتش مش هتنجح وتقدم خدمة، ولابد من الاستدامة، ومشهد الخدمات الطبية الذي رأيناه أمر طيب جدا".