رئيس "حراك ليبيا إلى السلام" : حكومة الوفاق فى طرابلس مغتصبة للشرعية

كتب : أحمد جمعة

قال رئيس حراك ليبيا إلى السلام على ضو، الجمعة، إن حكومة الوفاق الوطنى فى طرابلس مغتصبة للشرعية، لافتا إلى أنه بمجرد دخول الجيش الليبى إلى العاصمة الليبية وتحريرها من قبضة المليشيات المسلحة.

أكد رئيس حراك ليبيا إلى السلام أن القوات المسلحة الليبية تقاتل من أجل إعادة السلطة للحكومة الشرعية متمثلة فى الحكومة المؤقتة لممارسة عملها داخل طرابلس، مشيرا إلى تمسكهم بالمبادرة التى طرحها الحراك بتشكيل مجلس عسكري إننقالى ليبى، وذلك لتهئية كافة الظروف لتشكيل حكومة وحدة وطنية وهيئة عليا للإنتخابات، لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية فى البلاد.

وطرح حراك ليبيا إلى السلام مبادرة لتشكيل مجلس عسكري انتقالي في ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر، يعمل على توحيد مؤسسات الدولة، فرض سيادة القانون وتفعيل المؤسسات القضائية والأمنية ومباشرة أعمالها في كل المدن الليبية، التخلص من كل مظاهر الإرهاب ومصادر تمويله والسيطرة على السلاح المنتشر في البلاد.

وأكد الحراك على ضرورة تشكيل لجنة لصياغة مشروع الدستور للبلاد بإشراف المجلس الأعلى للقضاء ووضع مشروع قانون للاستفتاء عليه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مدنية مصغرة تتولى إدارة البلاد بعد ولاية المجلس العسكري مباشرةً لمدة تسعة أشهر وهي الفترة التي سيتم فيها الاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس للبلاد وإجراء الانتخابات التشريعية، الاستعداد وتهيئة الظروف للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ظروف أمنية جيدة وتشكيل «الهيئة العليا للانتخابات» لتتولى الإشراف على العملية الانتخابية.

وطالب بحل كافة الأجسام التشريعية والتنفيذية المنتهية ولايتها والتي تقود البلاد وتسيطر على ثرواتها ومقدراتها.