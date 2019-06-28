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رئيس الصين يؤكد أهمية تعميق التعاون والثقة السياسية المتبادلة مع جنوب أفريقيا

الجمعة، 28 يونيو 2019 05:00 م
رئيس الصين يؤكد أهمية تعميق التعاون والثقة السياسية المتبادلة مع جنوب أفريقيا الرئيس الصينى شى جين بينج
أ ش أ

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أكد الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم الجمعة، أهمية مواصلة تعميق الثقة السياسية المتبادلة مع جنوب أفريقيا، وتعزيز التعاون العملى بين البلدين، وجاءت تصريحات الرئيس الصينى خلال اجتماعه مع نظيره الجنوب أفريقى "سيريل رامافوزا" على هامش قمة مجموعة الاقتصادات الكبرى العشرين (مجموعة العشرين) التى تعقد فى مدينة أوساكا اليابانية.

وقال بينج، إنه ينبغى على الصين وجنوب أفريقيا مواصلة دعم بعضهما البعض فى القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية لكل منهما، وتعزيز مواءمة مبادرة الحزام والطرق والمبادرات الثمانى الرئيسية التى تم الإعلان عنها فى قمة بكين لمنتدى التعاون الصين أفريقيا (فوكاك) مع خطة التنمية الخمسية لحكومة جنوب أفريقيا.

وحث الرئيس الصينى، البلدين على تعميق التعاون فى مجالات مثل الطاقة الانتاجية، وبناء البنية التحتية، وتنمية الموارد البشرية، والاقتصاد الرقي، والتكنولوجيا العالية والجديدة، وأضاف أن الصين ترغب فى تبادل الخبرات مع جنوب أفريقيا حول القضاء على الفقر، ودعم الدولة الأفريقية فى تحقيق أهدافها التنموية، مشيرا إلى استعداد بلاده لتعزيز الاتصالات والتنسيق مع جنوب أفريقيا للدفاع عن التعددية والعدالة الدولية، وكذلك المصالح المشتركة للدول النامية بما فيها الصين وجنوب أفريقيا.

من جانبه، قال رئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا" - وفقا لوسائل إعلام صينية - إن بلاده تقدر شراكتها الاستراتيجية الشاملة مع الصين، والدعم الثمين وطويل الأجل للصين، وإنها على استعداد لتعزيز تبادل الخبرات فى مجال الحكم مع الصين ومواءمة خططها التنموية بشكل وثيق مع البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق.

وأضاف رامافوزا، أن جنوب أفريقيا تدعو أيضا إلى معاملة الدول بعضها البعض على قدم المساواة والاحترام، مشددا على معارضة بلاده الأحادية والتنمر التجارى، وتدعم الصين فى حماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

وتابع رامافوزا أن جنوب أفريقيا ترحب وتدعم الشركات الصينية بما فيها شركة هواوى للاستثمار والعمل فى البلاد، وأنها مستعدة لتكثيف الاتصالات والتنسيق مع الصين ضمن أطر متعددة الأطراف مثل مجموعة العشرين ومجموعة بريكس.

 


رئيس جنوب افريقيا

الرئيس الصينى

مجموعة العشرين

العلاقات الصينية الجنوب افريقية

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