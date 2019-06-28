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رئيس البرلمان الروسى: استئناف الحوار مع أمريكا بشان الحد من التسلح مفيد للبلدين

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:41 م
رئيس البرلمان الروسى: استئناف الحوار مع أمريكا بشان الحد من التسلح مفيد للبلدين الدوما الروسى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن رئيس مجلس الدوما الروسى ليونيد سلوتسكى، اليوم الجمعة، أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب بشأن استمرار المحادثات بين الجانبين حول قضية الحد من التسلح كان أكثر نتائج الاجتماع أهمية، مُشددا على أهمية الحوار لكلا البلدين.

وقال سلوتسكى – فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "إن مسألة الحد من التسلح تعتبر واحدة من القضايا الرئيسة بالطبع"، مُضيفًا "فى رأيى، إن اتفاق الرئيسين على استمرار المحادثات بشأن تلك القضية أحد أهم نتائج لقائهما اليوم."

وأشار إلى أنه فى ضوء تفكيك معاهدة الحد من استخدام الصواريخ النووية القصيرة ومتوسطة المدى، والفشل المحتمل فى تمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت-3)، فأنه من المهم مواصلة الحوار بين الجانبين الروسى والأمريكى من أجل تفادى انهيار مجال الحد من التسلح، وانتهاك التكافؤ النووى.

وأكد سلوتسكى، أيضًا، أن الاجتماع الثانى بين بوتين وترامب يثير نوعا من التفاؤل الحذر فى استعادة العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة على نحو بناء.

 


مجلس الدوما الروسى

فلاديمير بوتين

دونالد ترامب

لقاء بوتين وترامب

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