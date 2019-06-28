سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 06:32 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خبير: القاهرة الجديدة تحتل قائمة المدن الأكثر بحثا عن شراء عقارات

الجمعة، 28 يونيو 2019 05:00 ص
خبير: القاهرة الجديدة تحتل قائمة المدن الأكثر بحثا عن شراء عقارات عقارات - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمد حماد، الخبير العقارى، إن السوق العقارى المصرى، واجه تراجعا فى المبيعات خلال الربع الأول والثاني من العام الجارى، لافتا إلى أن الشهر الجارى بدأ السوق يستعيد عافيته، بالتزامن مع موسم الإجازات، لذلك ظهر الساحل الشمالي، كأحد أهم وجهات البحث عن الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية، وفي القاهرة الكبرى جاءت مناطق القاهرة الجديدة، السادس من أكتوبر، الشيخ زايد، مدينة نصر، التجمع الخامس، المعادي، مصر الجديدة، الهرم، الشروق، العبور كأكثر الوجهات بحثًا من قبل المستخدمين.

وأكد محمد حماد، أن الإيجار يشهد زيادة في توجه المستهلكين بصفة عامة ، في ظل ارتفاع اسعار الوحدات الأساسية وانخفاض القدرات الشرائية للمستهلكين، لافتا إلى أن  حلول الإيجار تأتي كتوجه مؤقت من قبل عدد كبير من المستهلكين قبل اتخاذ قرار الشراء بصورة نهائية نظرًا لارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير.

وتابع " يأتى فى المرتبة الثانية التوجه نحو المشاريع الجديدة التى يتوفر فيها خطط زمنية وأكثر مرونة للسداد، موضحاً أن سوق إعادة البيع هو أكثر القطاعات تأثرًا بضعف الإقبال من قبل المستهلكين، لا سيما ،وأن القدرة الشرائية للمستهلكين تمنعهم من دفع مبالغ مالية ضخمة على دفعة واحدة، لإعادة شراء الوحدات من المالك الأصلي".

يذكر أن 48% من الفئات العمرية بحثًا عن الوحدات العقارية تتراوح أعمارهم بين 25-34، واستحوذت السيدات على 57.2% من البحث بينما استحوذ الذكور على 42.8% من عمليات البحث على العقار على الانترنت.


عقارات

شركات عقاريه

الساحل الشمالى

القاهره الجديده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جمعية رجال الأعمال تتوقع استمرار نمو القطاع العقارى الـ 4 سنوات المقبلة

الأحد، 16 يونيو 2019 10:30 م

البنك المركزى يبحث آليات تنشيط تمويل القطاع العقارى

الخميس، 30 مايو 2019 12:50 م

روشتة علاج للقطاع العقارى بعد تراجع المبيعات.. إنشاء صندوق استثمارى لتسهيل تمويل المطورين.. والسماح بقروض للوحدات تحت الإنشاء أبرز الحلول.. حسين صبور: تقليل المساحات أو رفع أدوار أكثر من مقترحات ضبط التكاليف

الأحد، 19 مايو 2019 12:00 م

مطور عقارى: القطاع العقارى يمثل 22% من إجمالى الناتج المحلى

السبت، 30 مارس 2019 06:18 م

خبير التحول الرقمى: لا يوجد مؤشرات واضحة للقطاع العقارى فى مصر

الأربعاء، 27 مارس 2019 09:05 م

رئيس البورصة:سوق المال جاهز لتوفير التمويل اللازم لتوسعات القطاع العقارى..صور

الإثنين، 18 مارس 2019 11:03 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"مو صلاح"..اليوجا تنتقل من البريمير ليج لأمم أفريقيا

"مو صلاح"..اليوجا تنتقل من البريمير ليج لأمم أفريقيا

مصر تصدر 823 ألف طن فاكهة وخصر لأوروبا بقيمة 474.3 مليون دولار

مصر تصدر 823 ألف طن فاكهة وخصر لأوروبا بقيمة 474.3 مليون دولار

أم كلثوم فى فيديو نادر: أختار الأغانى بدافع الإحساس الوطنى والعربى

أم كلثوم فى فيديو نادر: أختار الأغانى بدافع الإحساس الوطنى والعربى

أجيرى يرفض التغيير فى تشكيل الفراعنة أمام أوغندا "طمعاً" فى الصدارة

أجيرى يرفض التغيير فى تشكيل الفراعنة أمام أوغندا "طمعاً" فى الصدارة

هذه الدولة ستختبر الـ5G بـ 30 مليون دولار.. اعرف هى مين؟

هذه الدولة ستختبر الـ5G بـ 30 مليون دولار.. اعرف هى مين؟

120 شركة ملابس وسجاد وصادرات زراعية تغزو السوق الألمانى مطلع العام المقبل

120 شركة ملابس وسجاد وصادرات زراعية تغزو السوق الألمانى مطلع العام المقبل

مبتشوفش الليل.. جزيرة فى شمال النرويج مشمسة فى 69 يوما

مبتشوفش الليل.. جزيرة فى شمال النرويج مشمسة فى 69 يوما

اعتماد خورشيد: الإخوان يتاجرون باسمى.. ووضع مصر تحسن كثيرا الأن

اعتماد خورشيد: الإخوان يتاجرون باسمى.. ووضع مصر تحسن كثيرا الأن

وزارة الدفاع التركية: مقتل جندى وإصابة 3 فى هجوم على موقع مراقبة فى سوريا

وزارة الدفاع التركية: مقتل جندى وإصابة 3 فى هجوم على موقع مراقبة فى سوريا

"الصحة" تكشف تفاصيل التعاقد مع "الأطباء" فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.. نظام العمل 42 ساعة أسبوعيا والرواتب من 10 إلى 22 ألف جنيه بخلاف الإضافى.. وملف صحى للأسرة بالوحدات الصحية لكافة المواطنين

"الصحة" تكشف تفاصيل التعاقد مع "الأطباء" فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.. نظام العمل 42 ساعة أسبوعيا والرواتب من 10 إلى 22 ألف جنيه بخلاف الإضافى.. وملف صحى للأسرة بالوحدات الصحية لكافة المواطنين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر تفاصيل خطة الحكومة لنقل 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية.. التخطيط: لن يضار أحد من النقل ومؤسسة كبرى لإعادة هيكلة الوزارات.. حصر الأجهزة الصالحة ووسائل النقل المملوكة بكل وزارة.. والانتهاء من تسكين 43 جهة

ننشر تفاصيل خطة الحكومة لنقل 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية.. التخطيط: لن يضار أحد من النقل ومؤسسة كبرى لإعادة هيكلة الوزارات.. حصر الأجهزة الصالحة ووسائل النقل المملوكة بكل وزارة.. والانتهاء من تسكين 43 جهة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة