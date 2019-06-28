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حريق يلتهم محتويات شقة كاملة بمركز الفتح بأسيوط

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:30 م
حريق يلتهم محتويات شقة كاملة بمركز الفتح بأسيوط حريق - أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

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شب حريق هائل بالطابق الخامس بأحد المنازل بقرية بصرة التابعة لمركز الفتح وقضت النيران على محتويات شقة بأكملها دون خسائر بشرية.  

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقي اخطارا من المقدم محمد فراج رئيس مباحث مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من اهالي قرية بصرة بنشوب حريق بمنزل " ص . ج . م " بقرية بصرة التابعة لمركز الفتح وبالإنتقال والحماية المدنية تبين إحتراق محتويات شقة بالطابق الخامس وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية ،وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة وإستكمال الإجراءات القانونية.

 

 

 


حريق مركز الفتح

حريق قرية بصرة

مركز شرطة الفتح

الحمايه المدنيه

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