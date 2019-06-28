حرس الحدود يضبط مليون و185 ألف قرص مخدر و81 دانة RBJ خلال الشهر الماضى

كتب زكى القاضى

في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة ومكافحه أعمال التسلل والتهريب والهجرة غير الشرعية تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضى من ضبط (1882) كجم لجوهرالحشيش المخدر و (2325) كجم من نبات البانجو المخدر و (3) كجم من مادة الأفيون و مليون و185 ألف قرص مخدر ، كما تم ضبط (2) بندقيه قناصه و( 3) بندقية خرطوش و (2) رشاش خفيف و (81) دانه RBJ و(79) عبوه دافعه و(860) طلقه مختلفة الأعيره و (2) نظاره مراقبة و طن من كيماويات اليوريا والنترات التى تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

كما نجحت القوات فى إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعيه لعدد ( 334 ) فرد من جنسيات مختلفه عبر كافه الإتجاهات الاستراتيجيه للدولة، كما تم التحفظ على عدد (63) سيارة مختلفه الأنواع

و (2) أتوبيس و ( 3) لودر و مركب صيد تستخدم في أعمال التهريب ، وضبط ( 19) جهاز للتنقيب عن المعادن و (4) طن للحجاره المخلوطة بخام الذهب وهاتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية، وضبط (11) ألف عبوه أدويه مهربة و4 الآف قطعة غيار للهواتف المحمولة و (72) ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل إحتوائها علي مواد مسرطنة.

هذا ويواصل رجال حرس الحدود جهودهم المكثفة لحماية وتأمين حدود مصر وتشديد الرقابه بجميع المنافذ والمعابر على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.