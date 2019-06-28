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حبس موظف استولى على 350 ألف جنيه من شركة بالإسكندرية

الجمعة، 28 يونيو 2019 04:41 م
حبس موظف استولى على 350 ألف جنيه من شركة بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية، حبس موظف بإحدى الشركات 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار شريكه، بعد اتهامهما بإستغلال موقعهما الوظيفى والإستيلاء على مبلغ 350 ألف جنيه من أموال الشركة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. 
 
تلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط الإدارة العامة لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية، بورود بلاغ بقيام رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات  ، بإحدى شركات الإنشاء والتعمير، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بإستغلال موقعه الوظيفى، وتسهيل إجراءات تعاقد على توريد أجهزة حاسب آلى للشركة، عقب إيهام أعضاء مجلس الإدارة بأن قائمة الأسعار المقدمة من خلال، مدير مبيعات بإحدى شركات الحاسب الآلى، أقل العروض المقدمة من نظيراتها من الشركات المتقدمة للتعاقد، وتمكنا من خلال ذلك الإستيلاء على مبلغ 350 الف جنيه، وإقتسامها فيما بينهما.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأضافت التحريات قيام المتهم المشار إليه بإصطناع أوراق عروض أسعار زعماً منه أنها مقدمة من بعض الشركات للتعاقد مُثبت بها قيمة مالية كبيرة مقابل توريدهم لتلك الأجهزة، مما أدى إلى موافقة الشركة على عروض الأسعار المقدمة من المتهم الثانى "مدير مبيعات شركة الحاسب الآلى"، مما سهل له الحصول على مبالغ مالية كبيرة فارق أسعار تلك الأجهزة عن السوق المحلى، مما أضر عمداً بالمال العام بدون وجه حق، وبالإستعلام من الجهات المختصة عن الشركة محل عمل المتهم الثانى تبين عدم وجود بيانات بإسم الشركة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته إعترف بالإشتراك مع المتهم الهارب فى إرتكاب الواقعة، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 
 
 

 


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