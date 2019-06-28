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حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة السرقة بالإكراه فى النزهة

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:37 م
حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة السرقة بالإكراه فى النزهة سرقه بالاكراه_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، تخصص نشاطه فى السرقه بالاكراه فى منطقة النزهة، حيث تم ضبطه عقب سرقته عدد من الأشخاص فى المنطقة، وحاول الهرب، إلا أن رجال المباحث تمكنا من ضبطه وبحوزته المسروقات.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء مروره فى أحد الشوارع بالمنطقة وبحوزته حقيبة كبيرة، حيث حاول الهرب عقب رؤيته القوة الأمنية، على الفور لاحقه رجال الشرطة، وتمكنا من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزتهما على "مبلغ 1070 جنيها، 16 كارت شحن،  هواتف محمولة، سلاح أبيض.

وبمواجهته عن مصدر المضبوطات، اعترف بأنها من متحصلات "واقعتين" سرقة بالإكراه، وتم التوصل للمجنى عليهما وبعض المضبوطات تعرفا عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

 

 


حبس مسجل خطر

سرقه بالاكراه

الحالة الامنية

قسم النزهه

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