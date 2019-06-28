حبس متهم بسرقة شقة سكنية بالشروق 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس المتهم "م.م"، لاتهامه بسرقة شقة سكنية بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت بداية الواقعة، بتلقى قسم الشروق، بلاغاً من "ع.م"، يفيد بسرقة شقته الخاصة بمدينة الشروق، بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة، تم ضبط المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.