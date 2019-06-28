حبس متهم بسرقة شقة سكنية بالشروق 4 أيام

كانت بداية الواقعة، بتلقى قسم الشروق، بلاغاً من "ع.م"، يفيد بسرقة شقته الخاصة بمدينة الشروق، بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة، تم ضبط المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
مشاركة
كانت بداية الواقعة، بتلقى قسم الشروق، بلاغاً من "ع.م"، يفيد بسرقة شقته الخاصة بمدينة الشروق، بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة، تم ضبط المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة