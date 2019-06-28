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حبس عامل 4 أيام بتهمة سرقة بطاريات أتوبيس داخل جراج فى النزهة

الجمعة، 28 يونيو 2019 05:41 م
حبس عامل 4 أيام بتهمة سرقة بطاريات أتوبيس داخل جراج فى النزهة سرقة سيارة _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة سرقة بطاريات أتوبيس من داخل جراج فى النزهة.

ونجحت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بشارع جسر السويس بدائرة القسم، من ضبط عاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم قضية سرقة، وبحوزته 2 بطارية سيارة، 2 مفتاح.

وبمناقشته عن مصدر البطاريتان المضبوطتان بحوزته، اعترف بسرقتهما من داخل أتوبيس خاص بالنقل الجماعى، حال توقفه داخل جراج كائن بشارع جسر السويس بدائرة القسم بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وباستدعاء أحد مسئولى شركة النقل الجماعى تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 


حبس عامل

سرقة بطاريات

جراج اتوبيسات

قسم النزهه

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