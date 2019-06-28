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حبس عاطلين 4 أيام بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المحلات بالنزهة

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:57 م
حبس عاطلين 4 أيام بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المحلات بالنزهة حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المحلات بمنطقة النزهة.

وتمكنت قوة أمنية من قسم شرطة النزهة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة المطرية لهما معلومات جنائية مسجلة، أثناء إستقلالهما عربة كارو وبحوزتهما ( 5 كراتين أدوات مكتبية، و 15 خرطوشة سجائر، مجموعة من الحلوى، أجنة حديدية، مقص حديدى، كماشة، ماسورة حديدية).

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقتها من داخل شركة أدوات مكتبية وكشك بأسلوب كسر القفل، بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

 


حبس عاطلان

تشكيل عصابى

سرقة المحال التجارية

قسم النزهه

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