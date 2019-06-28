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حبس صاحب محل ألعاب وسائق 4 أيام بتهمة التجارة فى الألعاب النارية بالساحل

الجمعة، 28 يونيو 2019 04:42 م
حبس صاحب محل ألعاب وسائق 4 أيام بتهمة التجارة فى الألعاب النارية بالساحل ألعاب نارية _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، حبس صاحب محل ألعاب أطفال وآخر سائق، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لحيازتهما كمية كبيرة من الألعاب النارية بقصد الإتجار بها فى الساحل.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، تفيد بقيام شخصان الاتجار فى الألعاب المارية، متخذين من دائرة القسم مكانا لهم لترويج وتوزيع تجارتهم غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم تقنين الاجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهمين متلبسين.

وبإعداد الأكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، داخل المحل ملك المتهم الأول " محل لعب أطفال "، وبصحبتهم المتهم الثانى، سائق، وبحوزتهم كمية كبيرة من الألعاب النارية مختلفة الأنواع والأحجام " خراطيش وشماريخ "، قبل توزيعها على عملائهم فى المنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، التى أمرت بحبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


ألعاب نارية

حبس المتهمان

محل ألعاب اطفال

قسم الساحل

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