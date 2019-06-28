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بسبب خلافات فى المطرية

حبس ربة منزل وآخرين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة احتجاز عامل

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:12 م
حبس ربة منزل وآخرين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة احتجاز عامل حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المطرية، بحبس ربة منزل وآخرين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لقيامهم بالاعتداء على عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وعقد لإيجار المحل ملكه فى المطرية

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من عامل ، مقيم بدائرة القسم، بأنه حال قيامه بالتوجه إلى منزل إحدى السيدات، تربطه بها صلة قرابة لوجود خلافات سابقة بينهما، وفور وصوله فوجئ بتواجد شخصان غير معلومان لديه، تعديا عليه بالضرب، وإكراهه على التوقيع على إيصال أمانة، وعقد إيجار المحل ملكه، والاستيلاء على هاتفه المحمول، وبطاقة الرقم القومى ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقها وراء ارتكابها بالاشتراك مع شخصان آخران.

وبإعداد الأكمنة اللازمة  تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافت المتهمة  ، أنه نظراً لوجود خلافات مع المجنى عليه خططت لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وأقرت بتسليمها إيصال الأمانة المزيل بتوقيع المجنى عليه وعقد الإيجار وباقى المسروقات لأحد الأشخاص (هارب)، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهما بارتكاب الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


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