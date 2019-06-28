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حبس برازيلية 4 أيام بتهمة تهريب مخدر "الكوكايين" عبر مطار القاهرة

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:34 م
حبس برازيلية 4 أيام بتهمة تهريب مخدر "الكوكايين" عبر مطار القاهرة مخدر الكوكايين_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز الدين، المحامى العام الأول للنيابات، حبس مواطنة برازيلية الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة جلب وتهريب 2 كيلو ونصف من مخدر الكوكايين، عبر مطار القاهرة الجوى.

البداية كانت أثناء تفتيش قوات أمن مطار القاهرة المتهمة بعد الاشتباه فيها، حيث عثر داخل اليد الحديدية لإحدى الحقائب الخاصة بالمتهمة، على كمية كبيرة من مخدر الكوكايين، بقصد تهريبها وترويجها على عملائها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

 


حبس برازيلية

محاولة تهريب

مخدر الكوكايين

مطار القاهرة

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