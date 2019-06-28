جامعة قناة السويس ضمن أفضل 200 جامعة دولياً في تصنيف تايمز للجامعات الناشئة

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تم اختيارها ضمن 200 جامعة دوليا فى تصنيف تايمز للجامعات الناشئة مقدما التهنئة لأسرة الجامعة بهذا النجاح بتقدم ترتيبها بين الجامعات الناشئة

وقال رحمى فى بيان له اليوم إن هذا النجاح الذى عكسه مؤشر عالمي تحقق بفضل تضافر جهود الجميع، وأن هذا معناه أن الجامعة تسير على الطريق الصحيح، داعيا إلى المزيد من الجهد لمزيد من النجاحات

وكان المصنف الإنجليزي Times Higher Education, THE,وقد أعلن بموقعه عن ترتيب جامعة قناة السويس ضمن أفضل 200 جامعة ناشئة (أصغر من 50 عاماً) دولياً

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا بجامعة قناة السويس، أن الجامعة بهذا التصنيف تتقدم عن العام الماضى، والذى كان لها فيه أول ظهور بترتيب 201 – 250 وأن تصنيف الجامعات الناشئة يتم بناءاً على نفس مؤشرات الأداء الـ 13 التي يتم إستخدامها في تصنيف تايمز للجامعات العالمية الرائدة - ومنها البحث العلمى والتدريس ومعدل الإستشهاد البحثي والتعاون الدولي