جامعة قناة السويس: تدريب 55 من أطباء التأمين الصحى تمهيدا لانطلاقه أول يوليو

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الدكتور طارق رحمى راشد، رئيس جامعة قناة السويس، الانتهاء من تدريب 55 طبيبًا من الدفعة الثانية من أطباء الأسرة والرعاية الأساسية الذين يمثلون النواة الأساسية لمشروع التأمين الصحى الشامل الذى يبدأ تطبيقه ببورسعيد أول يوليو المقبل.

وأكد رحمى، فى تصريحات خاصة أن التدريب يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين الجامعة ووزارة الصحة، لافتًا إلى إنشاء غرفة متابعة للمشروع برئاسة الدكتور أسامة عنتر عميد طب القناة لتقديم الدعم الفنى للمشروع خلال تطبيقه بالتنسيق مع وزارة الصحة.

من جانبه قال الدكتور مصلح عبد الرحمن رئيس قسم طب الأسرة بجامعة القناة والمشرف على التدريب، أن الجامعة وكلية الطب قادرة على تقديم خدمات التدريب والتأهيل للأطباء بالتأمين الصحى الشامل، وأن الجامعة تعد مرجعًا وبيت خبرة عالمى للعديد من الجامعات العالمية فى مجال طب الأسرة، وأن القسم سيتابع مع وزارة الصحة تنفيذ التأمين الصحى الشامل ويقدم خدمات الدعم الفني.

من ناحيته عبر الدكتور مصلح صلاح الدين مسئول التأمين الصحى ببورسعيد والمشرف العام على تطبيقه بالمحافظة، عن سعادته بانطلاق التأمين الصحى أول يوليو المقبل مؤكدًا جاهزية المنشآت والأطباء للتطبيق واصفًا التأمين الصحى الشامل بأعظم حدث طبى فى تاريخ مصر مؤكدًا أن المشروع بالمعايير العالمية التى يتضمنها المشروع فى مجال الصحة والدواء .

وأوضح أسامة عنتر عميد طب القناة، أن التأمين الصحى الشامل نقله نوعية فى الصحة تشمل قاعدة بيانات دقيقة وسجلات طبية لكل المصريين تأتى استكمالاً لرؤية الرئيس السيسى الثاقبة فى مجال الصحة التى بدأها بحملة 100 مليون صحة لمكافحة فيروس سي، والتى أشادت بها الصحة العالمية.