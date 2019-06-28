جامعة دمنهور تحتفل بمرور 6 سنوات على 30 يونيو.. غدا

البحيرة - ناصر جودة

تقيم جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة، احتفالية بمناسبة مرور 6 سنوات على 30 يونيو المجيدة، وذلك غدا السبت 29 يونيو بقاعة المؤتمرات بكلية التربية، ويشارك فى الاحتفالية عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والشخصيات العامة.

وأكد الدكتور محمد داود، المتحدث الرسمى باسم جامعة دمنهور، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن الهدف من احتفال الجامعة بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة هى نشر الوعى لدى الطلاب بأهمية تلك الثورة التى أنقذت مصر من مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، التى كانت تسعى إلى إسقاط مصر وتحويلها إلى ساحة للحرب الداخلية، إلا أن القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى استرداد الدولة المصرية والحفاظ على هويتها .

وسيتم عرض فيلم وثائقى قصير يعرض فيه توكيل وتكليف جموع الشعب للرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصدى للإرهاب، وكذلك نقل صور احتفال المواطنين بسقوط جماعة الإخوان الإرهابية وانتشار رجال القوات المسلحة البواسل والشرطة لتأمين المنشآت والمؤسسات الحكومية ورفع حالات الطوارئ .

ويتضمن برنامج الاحتفالية إلقاء كلمات للحضور للحديث عن حكمة وصمود قواتنا المسلحة ورجال الشرطة فى الدفاع عن أمن مصر وأرضها واقتصادها وثقافتها وهويتها، ويتم تكريم عدد من أسر شهداء الجيش والشرطة بمحافظة البحيرة، بمنحهم وسام الشجاعة، ويقوم رئيس الجامعة باهداء درع الجامعة لقطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، وتكريم الحضور المشاركين فى الاحتفالية.

والختام بحفل غنائى من طلاب الكورال الذين حصلوا على المركز الأول على مستوى 145 جامعة عربية، وإهداء أغنية بعنوان ( مصر أم الأبطال) للرئيس عبد الفتاح السيسى وشهداء الجيش والشرطة.