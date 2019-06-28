جامعة حلوان تنظم ملتقى التوظيف الخامس بكلية الفنون التطبيقية.. الإثنين

وائل ربيعى

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية، "ملتقى التوظيف الخامس" بمشاركة كبرى الشركات الصناعية وبحضور ممثلى الشركات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن هذا الملتقى يأتي في إطار توفير فرص تدريب مجانية لطلاب الفرقة الثانية والثالثة وإيجاد فرص عمل لطلاب الفرقة الرابعة وحديثي التخرج، مضيفا أن الجامعة سعت منذ سنوات طويلة إلى إيجاد فرص عمل لخريجيها من خلال ملتقى تشغيل سنوي لالتقاء الطلاب والخريجين بممثلي مؤسسات المجتمع المختلفة والتواصل معهم حتى تكون فرصة حقيقية لتلبية احتياجات سوق العمل وفقا لتخصصات الطلاب حيث أن الملتقى يعد فرصة حقيقية للطلاب للاحتكاك بسوق العمل والحصول على الخبرة المناسبة.

وأشارت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية إلى أن هذا الملتقى يعقد بالتزامن مع مناقشة مشاريع التخرج للطلاب فى جميع التخصصات بالكلية، حيث تتميز كلية الفنون التطبيقية بتخصصاتها النادرة والمميزة والفريدة.

ويقام الملتقى تحت إشراف الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتبدأ الفعاليات يوم الاثنين الماضى، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل بمقر كلية الفنون التطبيقية بالجيزة.

على الجانب الآخر، التقى الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بالعاملين في إطار سلسلة من اللقاءات المنعقدة للاستماع إليهم وتحقيق متطلباتهم، وأبدى سعادته بتواجده الشهري وسط العاملين معلنا أنه سيتم صرف مكافأة بقيمة ألف جنيه بمناسبة انتهاء العالم الدراسي المجهود المبذول من العاملين خلال العام الجامعي. مضيفا أنه قام باتخاذ عدة قرارات المحافظة على المكافآت الدورية و إعادة هيكلة العاملين بالجامعة مع مراعاة السكن و إعادة توزيع مكافآت الامتحانات على دفعات و تقسيط مصيف العاملين على ثلاث أقساط و توفير وحدات سكنية بالتقسيط بمنطقة العلمين الجديدة و تأمين العلاج بعيادة الجامعة للمحالين للمعاش.

وأضاف أن الجامعة تسعى لعمل برتوكول جديد يخص مستشفى ١٥ مايو التخصصي يمكن من خلاله مساعدة العاملين بالجامعة في تلقي العلاج والحصول على الخدمات الطبية بالمستشفي، كما سيقوم بلقاء رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة تثبيت العاملين قبل وبعد قانون حظر التعاقدات واستحداث وظائف جديدة بالمستشفيات والتسويات وغيرها من الموضوعات، واستمع لآراء العاملين وآمالهم وطموحاتهم واحتياجاتهم والمشكلات التي تواجههم ووعد بحلها.