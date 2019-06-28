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جامعة بنها: إطلاق فعاليات أول مسابقة للمشروعات الطلابية منتصف يوليو

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:46 م
جامعة بنها: إطلاق فعاليات أول مسابقة للمشروعات الطلابية منتصف يوليو جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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تطلق جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتورحسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أول مسابقة للمشروعات الطلابية بالجامعة وذلك فى إطار تطوير العملية التعليمية بجامعة بنها.

وقال الدكتور السعيد فى بيان، إن المسابقة ستقام من خلال معرض بقاعة الإحتفالات الكبرى بمجمع الكليات منتصف شهر يوليو القادم وسوف يتم تحكيم المشروعات الطلابية من خلال مجموعة من الأساتذة والخبراء المحايدين فى مختلف التخصصات وستقدم جوائز مالية لأفضل ثلاث مشروعات طلابية فائزة في المسابقة قيمة الجائزة الأولى عشرة ألاف جنيهًا والثانية سبعة ألاف وخمسمائة جنيهًا والجائزة الثالثة خمسة ألاف جنيهًا.

من جانبه قال الدكتور المغربي انه تقدم للمسابقة حتى الأن 39 مشروعا يشارك فيهم 220 طالب وطالبة بعدد من كليات الجامعة ، مضيفا ان الجامعة حرصت على تنظيم المسابقة لتحفيز الطلاب على الإرتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية والوصول بها الى مستويات الإبتكار وتطبيقها وتوظيفها فى مجال ريادة الأعمال وكذلك نشر أفكار المشروعات الطلابية المتميزة بين المجتمع الأكاديمى بالجامعة ورجال الصناعة والأعمال بمحافظة القليوبية.

 

 


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