جامعة الزقازيق: "الطب البيطرى" تستحق المركز الأول على مستوى الجامعات بجدارة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، أنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن تحتل جامعة الزقازيق مركزًا ضمن الجامعات الأولى على العالم.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق احتلت بجدارة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والمركز 101 على مستوى العالم، بفضل مجهودات هيئة التدريس القائمين على الكلية ودعم الجامعة للكلية من خلال البحث العلمى التى تترأسها الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم رفع قيمة جوائز النشر إلى مليون و500 ألف جنيه لإعطاء مساحة أكبر في التميز.

من جانبها قالت الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحث العلمي إن الجامعة تشجع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على نشر أبحاثهم فى مجلات دولية من خلال جوائز مالية تقدم سنويا.

كما اشترطت الجامعة نشر الأبحاث فى محلات محلية محكمة ودولية كشرط لتشكيل لجان الحكم والمناقشة على رسائل الماجستير والدكتوراه.

ونتح عن كل ما سبق احتفاظ كلية الصيدلة بتصنيفها من 401 الى 500 وارتفاع تصنيف كلية الطب البيطرى من 101 إلى 300 هذا العام حسب تصنيف شنغهاي للتخصصات كما أدى إلى دخول الجامعة فى تصنيفات جديدة مثل لادين و تايمز هاير إديوكيشن.