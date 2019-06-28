سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 12:11 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة الزقازيق: "الطب البيطرى" تستحق المركز الأول على مستوى الجامعات بجدارة

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:00 ص
جامعة الزقازيق: "الطب البيطرى" تستحق المركز الأول على مستوى الجامعات بجدارة الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، أنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن تحتل جامعة الزقازيق مركزًا ضمن الجامعات الأولى على العالم.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق احتلت بجدارة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والمركز 101 على مستوى العالم، بفضل مجهودات هيئة التدريس القائمين على الكلية ودعم الجامعة للكلية من خلال البحث العلمى التى تترأسها الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة  للدراسات العليا والبحث العلمي.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم رفع قيمة جوائز النشر إلى مليون و500 ألف جنيه لإعطاء مساحة أكبر في التميز.

من جانبها قالت الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحث العلمي إن الجامعة تشجع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على نشر أبحاثهم فى مجلات دولية من خلال جوائز مالية تقدم سنويا.

كما اشترطت الجامعة نشر الأبحاث فى محلات محلية محكمة ودولية كشرط لتشكيل لجان الحكم والمناقشة على رسائل الماجستير والدكتوراه.

ونتح عن كل ما سبق احتفاظ كلية الصيدلة بتصنيفها من 401 الى 500 وارتفاع تصنيف كلية الطب البيطرى من 101 إلى 300 هذا العام حسب تصنيف شنغهاي للتخصصات  كما أدى إلى دخول الجامعة فى تصنيفات جديدة مثل لادين و تايمز هاير إديوكيشن.                                                           


جامعة الزقازيق

هندسة الزقازيق

طب بيطرى

هيئة التدريس

الشرقيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مشجعة لصلاح: " جاية من إيرلندا لمصر .. ممكن حضن"

مشجعة لصلاح: " جاية من إيرلندا لمصر .. ممكن حضن"

نجم برشلونة الإسبانى يشكف لـ"اليوم السابع" سر حضوره أمم أفريقيا 2019

نجم برشلونة الإسبانى يشكف لـ"اليوم السابع" سر حضوره أمم أفريقيا 2019

رئيس بلدية اسطنبول الجديد يحتفل مع الآلاف من أنصاره بتولى مهام منصبه رسميا

رئيس بلدية اسطنبول الجديد يحتفل مع الآلاف من أنصاره بتولى مهام منصبه رسميا

تطورات جديدة فى أزمة عمرو وردة بمعسكر الفراعنة.. نجوم المنتخب بقيادة محمد صلاح والمحمدى يطالبون بالعفو عنه والتراجع عن استبعاده.. اللاعب يعتذر للجمهور.. وشوبير يكشف سيناريوهات الخروج من الأزمة

تطورات جديدة فى أزمة عمرو وردة بمعسكر الفراعنة.. نجوم المنتخب بقيادة محمد صلاح والمحمدى يطالبون بالعفو عنه والتراجع عن استبعاده.. اللاعب يعتذر للجمهور.. وشوبير يكشف سيناريوهات الخروج من الأزمة

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة