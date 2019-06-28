توقف حركة طريق السويس الصحراوى بعد إصابة شخص فى حادث تصادم

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث..

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السويس الصحراوى بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.