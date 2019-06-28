الرئيسية أخبار عاجلة توقف حركة طريق السويس الصحراوى بعد إصابة شخص فى حادث تصادم الجمعة، 28 يونيو 2019 08:56 ص حادث تصادم - أرشيفية كتب عبد الرحمن سيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السويس الصحراوى بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. حادث مرورى بطريق السويس زحام مرورى بطريق السويس سيارة تنقل مصاب توقف حركة المرور مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بالبدرشين الخميس، 27 يونيو 2019 08:58 ص كثافات مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى دائرى المنيب الخميس، 27 يونيو 2019 08:56 ص إصابة شخص فى حادث تصادم سيارتين أعلى شارع التسعين فى التجمع الثلاثاء، 25 يونيو 2019 06:16 م زحام مرورى فى المقطم بسبب إصابة شخص فى حادث تصادم سيارتين الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:59 ص إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بالصف الإثنين، 24 يونيو 2019 09:10 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع فيديو معلوماتى.. متهملش فيها وشجع أطفالك عليها.. 5 فوائد لغسل اليدين السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة تحت شعار أسد يلا فى إيه.. تيشرتات رجالى هتنفعك فى الساحل قمة العشرين.. ماكرون يهمس فى أذن ترامب ويثير تساؤلات الصحفيين.. فيديو تعرف على الإسعافات الأولية لعلاج ضربات الشمس بين المواطنين × 6 معلومات الأرجنتين تواجه فنزويلا فى ربع نهائى بطولة كوبا أمريكا عيار 21 كان بـ148 قرش.. اعرف سعر الذهب زمان بالخمسينات والستينات "العبقرى" جونى إيف مصمم هاتف "آيفون" يرحل عن "آبل" بعد 30 عاما.. لهذا السبب موعد مباراة مصر و أوغندا فى أمم أفريقيا "مو صلاح"..اليوجا تنتقل من البريمير ليج لأمم أفريقيا مصر تصدر 823 ألف طن فاكهة وخصر لأوروبا بقيمة 474.3 مليون دولار المزيد من Trending Plus
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