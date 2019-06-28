تنفيذ 6 أحكام وفحص 46 مشتبها بهم خلال حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

أجرت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، بالمنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الانضباط، وإزالة الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير.

وتمكن رجال المباحث خلال الحملة، من تنفيذ 6 أحكام قضائية، وفحص 46 مشتبها بهم، وضبط 4 خيال وبائع متجول، و3 متسولين، وسيارة بدون ترخيص.

كما أسفرت الحملة عن إزالة ورفع 348 مخالفة تعدى وإشغال طريق، خاصة بالكافتريات والمقاهى والباعة الجائلين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت نيابة الهرم التحقيق.