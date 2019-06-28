"تموين الإسكندرية": لا صحة لما يتردد بشأن نقص بنزين السيارات

الاسكندرية جاكلين منير

نفى محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية اليوم صحة ما تردد بشأن نقص كميات وقود السيارات المطروحة بمحطات تموين السيارات بالإسكندرية.

وأشار سعد الله فى تصريحات صحفية له اليوم إلى أنه كلف إدارة التجارة الداخلية بقيادة على أشرف بتكثيف المرور على جميع محطات تموين السيارات بالإسكندرية لردع المخالفين.

وأكدت أنه لا صحة لما يتردد وأن الوضع أمن و لا يوجد تكدس ولا نقص فى كميات الوقود المطروحة، حيث تم توجيه الحملات إلى محطات تموين سيارات المختلفة فى نطاق الإسكندرية بمناطق الازاريطة و كامب شيزارو و الورديان و المكس

وقال وكيل وزارة التموين، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية وتتابع موقف الأسواق والوقود والمخابز والسلع التموينية باستمرار عن كسب لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين