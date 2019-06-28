سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 09:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

"تموين الإسكندرية": لا صحة لما يتردد بشأن نقص بنزين السيارات

الجمعة، 28 يونيو 2019 08:44 م
"تموين الإسكندرية": لا صحة لما يتردد بشأن نقص بنزين السيارات محطة وقود بالاسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفى محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية اليوم صحة ما تردد بشأن  نقص كميات وقود السيارات المطروحة  بمحطات تموين السيارات بالإسكندرية.

وأشار سعد الله فى تصريحات صحفية له اليوم إلى أنه كلف إدارة  التجارة الداخلية بقيادة على أشرف بتكثيف المرور على جميع محطات تموين السيارات بالإسكندرية لردع المخالفين.

وأكدت أنه لا صحة لما يتردد وأن الوضع أمن و لا يوجد تكدس ولا نقص فى كميات الوقود المطروحة، حيث تم توجيه الحملات إلى محطات تموين سيارات المختلفة فى نطاق الإسكندرية بمناطق الازاريطة و كامب شيزارو و الورديان و المكس

وقال وكيل وزارة التموين، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية وتتابع موقف الأسواق والوقود والمخابز والسلع التموينية باستمرار عن كسب لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين

IMG-20190628-WA0030
 
 
 
IMG-20190628-WA0031
 
 
IMG-20190628-WA0032
 
 
 
IMG-20190628-WA0033

 


الاسكندرية

حملات التموين

البنزين

محطات البنزين

أسعار البنزين

الوقود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. صالح جمعة يزيد شكوك توقيع كهربا للأهلى

صور.. صالح جمعة يزيد شكوك توقيع كهربا للأهلى

"مقدرش يستحمل".. طائرة تنتشل رجل أعمال نيجيرى من زحمة الطريق (فيديو)

"مقدرش يستحمل".. طائرة تنتشل رجل أعمال نيجيرى من زحمة الطريق (فيديو)

فيديو وصور.. قصة لاعب مغربي عصا والده وانضم للجزائر ليتوج بجوائز كان 2019

فيديو وصور.. قصة لاعب مغربي عصا والده وانضم للجزائر ليتوج بجوائز كان 2019

الإعلامية ماما أنيسة "أم الكويتيين" تتعرض لوعكة شديدة وتدهور حالتها الصحية

الإعلامية ماما أنيسة "أم الكويتيين" تتعرض لوعكة شديدة وتدهور حالتها الصحية

أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم

أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم

سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة