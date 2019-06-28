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تعيين مدير المخابرات الإثيوبى رئيسا لأركان الجيش

الجمعة، 28 يونيو 2019 05:47 م
تعيين مدير المخابرات الإثيوبى رئيسا لأركان الجيش رئيس الوزراء الإثيوبى
رويترز

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قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبى، اليوم الجمعة، إن رئيس المخابرات الوطنية والأمن آدم محمد، عُين رئيسا لأركان الجيش.

وكان رئيس الأركان السابق قتل فى العاصمة أديس أبابا قبل 6 أيام فى هجوم إثر انقلاب فاشل بإقليم أمهرة.

ويذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، توعد، الثلاثاء، باتخاذ قرارات قاسية ضد أى محاولة لتقويض النظام الدستورى أو تعريض أمن البلاد للخطر، حسبما ذكرت شبكة العين الإماراتية.

وقال آبى أحمد، فى بيان، إن "الحكومة تحملت الكثير من أجل إرساء دعائم الديمقراطية والسلام، والانقلابين الذين حاولوا تقويض النظام الدستورى هدفوا من اغتيال رئيس هيئة الأركان وحاكم إقليم أمهرة إلى ضرب التحول وإدخال البلاد فى فوضى".

وأضاف أن "الانقلابين هدفوا إلى زعزعة الثقة بين مختلف مكونات البلاد وضرب وحدة الجيش والقوات النظامية من أجل تقسيم البلاد وإدخالها فى حرب عرقية من أجل الوصول إلى السلطة وهو ما لم ينجح ذلك لوعى الشعب وتجاوزه هذه المرحلة".

 

 


رئيس الوزراء الاثيوبى

رئيس الاركان الاثيوبى

رئيس المخابرات الاثيوبى

ولاية امهرة الاثيوبية

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