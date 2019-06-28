تعيينات ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها .. تعرف عليها

القليوبيه-نيفين طه

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، عددًا من قرارات التعيين الجديدة، التى نصت على تعيين الدكتور جمال السيد صالح الأستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب رئيسا لقسم الجراحة العامة بالكلية، وتعيين الدكتورة رانيا حمدى محمد الأستاذ بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب رئيسا لقسم طب المجتمع.

وتعيين الدكتورة نرمين عدلى محمود الأستاذ بقسم الطب الشرعى والسموم الاكلينيكيه بكلية الطب رئيسا لقسم الطب الشرعى والسموم الاكلينيكيه، وتعيين الدكتورة ايمان مصطفى كامل الأستاذ بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب رئيسا لقسم الأمراض الجلدية والتناسلية.

كما تم تعيين الدكتورة ريم رفعت عبدالجليل الأستاذ بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية بكلية الطب رئيسا لقسم الميكروبيولوجيا والمناعة ، وتعيين الدكتورة تغريد عبدالسميع عبدالعزيز الأستاذ بقسم الباثولوجيا :علم الأمراض بكلية الطب رئيسا لقسم الباثولوجيا :علم الأمراض ، وتعيين الدكتور خالد عماد الرباط الأستاذ بقسم القلب والاوعية الدموية بكلية الطب رئيسا لقسم القلب والاوعية الدموية، وتعيين الدكتور وليد احمد محمود الأستاذ بقسم جراجة المخ والأعصاب بكلية الطب رئيسا لقسم جراجة المخ والأعصاب.

كما شملت القرارات تعيين الدكتور محمد محمود يوسف الأستاذ بقسم الهستولوجيا "علم الانسجة و بيولوجيا الخلية" بكلية الطب رئيسا لقسم الهستولوجيا "علم الأنسجة و بيولوجيا الخلية".

كما شملت القرارات التى أصدرها رئيس الجامعة ، تعيين الدكتور جمال عبدالغفار مجدى الأستاذ بقسم الروماتيزم والتاهيل والطب الطبيعى بكلية الطب رئيسا لقسم الروماتيزم والتاهيل والطب الطبيعى , وتعيين الدكتور خالد عبدالحميد محمد الأستاذ بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب رئيسا لقسم المسالك البولية، وتكليف الدكتور طارق عيسوى الأستاذ المساعد بقسم الأمراض الصدرية ونائب المدير العام للشئون العلاجية بمستشفيات جامعة بنها للقيام بأعمال المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها لمدة 6 أشهر ولحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 بشان تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية.