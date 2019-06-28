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تعليقا على رعشتها المتكررة.. ألمانيا: أنجيلا ميركل تتمتع بصحة جيدة

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:06 م
تعليقا على رعشتها المتكررة.. ألمانيا: أنجيلا ميركل تتمتع بصحة جيدة أنجيلا ميركل فى قمة العشرين
كتب محمد تهامى زكى

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أكدت مارتينا فييتز، المتحدثة الرسمية باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها تتمتع بصحة جيدة، بعدما أثير القلق حولها فى الأيام الأخيرة إثر تعرضها لنوبتى ارتجاف "رعشه" خلال لقاءات عامة.

ووفقا لقناة "الحرة"، قالت المتحدثة خلال مؤتمر صحافى فى برلين، إن صور المستشارة خلال تواجدها فى قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، تظهرها ناشطة جداً وبصحة جيدة هى تقوم بعملها وتجرى لقاءاتها.

وكانت ميركل، تعرضت أمس الخميس، لنوبة ارتجاف خلال مراسم تعيين وزيرة العدل الجديدة كريستين لامبرخت فى قصر بيلفو فى برلين، كما تعرضت لأزمة مماثلة لكن أشد خلال مراسم استقبال الرئيس الأوكرانى الجديد فولوديمير زيلينسكى، وأرجع سبب الارتجاف إلى تعرض ميركل للتجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

 

 

 


انجيلا ميركل

المانيا

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G20

G 20

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