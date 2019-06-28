تعرف على 227 فرصة عمل بالقطاع الخاص فى الوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن أحمد طليب، مديرعام القوى العاملة بالوادى الجديد، اليوم الجمعة،عن طرح 227 فرصة عمل في القطاع الخاص، موزعة على بعض مدن ومراكز المحافظة الخمسة، حيث خصصت المديرية رقم 2920322، للاستفسارعن تفاصيل الالتحاق بالوظائف، بالإضافة الي استقبال الراغبين، بمقرديوان المديرية ومكاتب التشغيل بمراكز المحافظة.

وأكد طليب بدء مكتب تشغيل الخارجة المطور، في تلقى طلبات الراغبين للالتحاق بالدورات التدريبية، التي سيتم تنفيذها بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية بالخارجة، للتدريب على مهن التفصيل والخياطة للفتيات، وتوصيلات الكهرباء واللحام بالكهرباء والأكسجين للذكور، ومدة الدورة 3 شهور ويحصل المتدرب على بدل انتقال بواقع 10 جنيهات يوميًا، بالإضافة إلى حصوله على شهادة خبرة في نهاية الدورة التدريبية.