سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 03:52 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على مسار نقل 22 مومياء من المتحف المصرى إلى مصر القديمة

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:30 ص
تعرف على مسار نقل 22 مومياء من المتحف المصرى إلى مصر القديمة مومياء - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه فى إطار خطة محافظة القاهرة وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارات بمصر القديمة، جرى رسم مسارات سير لنقل المومياوات.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أن خط السير يبدأ من أمام القصر العينى الجديد حتى منطقة الفسطاط حتى متحف الحضارات مقر استقرار المومياوات الملكية، ضمن خطة تطوير المتحف والمنطقة المحيطة به.

وعقد نائب محافظ القاهرة، لقاءً مع مسئولى الجهات المعنية للتنسيق ودراسة خط السير الأمثل بما يتناسب مع الحدث الضخم، والعمل على ظهوره بالمظهر اللائق به، مشيرًا إلى تشكيل لجنة لتنظيم خط السير.
 
حضر اللقاء رئيس هيئة النظافة وتجميل بالقاهرة، ورئيس جهاز هندسة المرور، ومدير مديرية الطرق، وحسام رأفت رئيس حى السيدة زينب، والجهات الشرطية "الأمن العام - المرور – المرافق".


نقل المومياوات

نقل المومياء

متحف الحضارات

نقل مومياء المتحف المصري

الاثار

الاثار المصرية

اخبار

المتحف المصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تصدر 823 ألف طن فاكهة وخصر لأوروبا بقيمة 474.3 مليون دولار

مصر تصدر 823 ألف طن فاكهة وخصر لأوروبا بقيمة 474.3 مليون دولار

أم كلثوم فى فيديو نادر: أختار الأغانى بدافع الإحساس الوطنى والعربى

أم كلثوم فى فيديو نادر: أختار الأغانى بدافع الإحساس الوطنى والعربى

أجيرى يرفض التغيير فى تشكيل الفراعنة أمام أوغندا "طمعاً" فى الصدارة

أجيرى يرفض التغيير فى تشكيل الفراعنة أمام أوغندا "طمعاً" فى الصدارة

120 شركة ملابس وسجاد وصادرات زراعية تغزو السوق الألمانى مطلع العام المقبل

120 شركة ملابس وسجاد وصادرات زراعية تغزو السوق الألمانى مطلع العام المقبل

هذه الدولة ستختبر الـ5G بـ 30 مليون دولار.. اعرف هى مين؟

هذه الدولة ستختبر الـ5G بـ 30 مليون دولار.. اعرف هى مين؟

مبتشوفش الليل.. جزيرة فى شمال النرويج مشمسة فى 69 يوما

مبتشوفش الليل.. جزيرة فى شمال النرويج مشمسة فى 69 يوما

اعتماد خورشيد: الإخوان يتاجرون باسمى.. ووضع مصر تحسن كثيرا الأن

اعتماد خورشيد: الإخوان يتاجرون باسمى.. ووضع مصر تحسن كثيرا الأن

وزارة الدفاع التركية: مقتل جندى وإصابة 3 فى هجوم على موقع مراقبة فى سوريا

وزارة الدفاع التركية: مقتل جندى وإصابة 3 فى هجوم على موقع مراقبة فى سوريا

"الصحة" تكشف تفاصيل التعاقد مع "الأطباء" فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.. نظام العمل 42 ساعة أسبوعيا والرواتب من 10 إلى 22 ألف جنيه بخلاف الإضافى.. وملف صحى للأسرة بالوحدات الصحية لكافة المواطنين

"الصحة" تكشف تفاصيل التعاقد مع "الأطباء" فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.. نظام العمل 42 ساعة أسبوعيا والرواتب من 10 إلى 22 ألف جنيه بخلاف الإضافى.. وملف صحى للأسرة بالوحدات الصحية لكافة المواطنين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر تفاصيل خطة الحكومة لنقل 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية.. التخطيط: لن يضار أحد من النقل ومؤسسة كبرى لإعادة هيكلة الوزارات.. حصر الأجهزة الصالحة ووسائل النقل المملوكة بكل وزارة.. والانتهاء من تسكين 43 جهة

ننشر تفاصيل خطة الحكومة لنقل 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية.. التخطيط: لن يضار أحد من النقل ومؤسسة كبرى لإعادة هيكلة الوزارات.. حصر الأجهزة الصالحة ووسائل النقل المملوكة بكل وزارة.. والانتهاء من تسكين 43 جهة

مشجعة لصلاح: " جاية من إيرلندا لمصر .. ممكن حضن"

مشجعة لصلاح: " جاية من إيرلندا لمصر .. ممكن حضن"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة