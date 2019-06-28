تعرف على مسار نقل 22 مومياء من المتحف المصرى إلى مصر القديمة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه فى إطار خطة محافظة القاهرة وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارات بمصر القديمة، جرى رسم مسارات سير لنقل المومياوات.



وأضاف نائب محافظ القاهرة، أن خط السير يبدأ من أمام القصر العينى الجديد حتى منطقة الفسطاط حتى متحف الحضارات مقر استقرار المومياوات الملكية، ضمن خطة تطوير المتحف والمنطقة المحيطة به.



وعقد نائب محافظ القاهرة، لقاءً مع مسئولى الجهات المعنية للتنسيق ودراسة خط السير الأمثل بما يتناسب مع الحدث الضخم، والعمل على ظهوره بالمظهر اللائق به، مشيرًا إلى تشكيل لجنة لتنظيم خط السير.



حضر اللقاء رئيس هيئة النظافة وتجميل بالقاهرة، ورئيس جهاز هندسة المرور، ومدير مديرية الطرق، وحسام رأفت رئيس حى السيدة زينب، والجهات الشرطية "الأمن العام - المرور – المرافق".