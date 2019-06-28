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تعرف على كيفية تحويل المقررات الورقية إلى إلكترونية بجامعة أسيوط × 8 معلومات

الجمعة، 28 يونيو 2019 04:15 م
تعرف على كيفية تحويل المقررات الورقية إلى إلكترونية بجامعة أسيوط × 8 معلومات الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط،
أسيوط ـ محمود عجمى

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أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، اتخاذ الجامعة لخطوات فعلية لتطبيق الخطة الاستراتيجية للجامعة فى العام الدراسى الجديد 2019/2020، والتى تهدف إلى تطوير العملية التعليمية، ومن بينها تحويل المقررات الدراسية الورقية إلى إلكترونية، ويتم توزيعها على أسطوانات مدمجة بمختلف الكليات للطلاب.
 
"اليوم السابع" يستعرض أبزر المعلومات عن نظام تحويل المقررات الدراسية الورقية إلى إلكترونية.
 
1- نظام المقررات الإلكترونية يهدف إلى مواكبة التطور والاستعداد لاستقبال طلاب الثانوية العامة "التابلت" بعد عامين دراسيين.
 
2- العمل على إعداد بنوك الأسئلة والتى تهدف لنشر ثقافة القياس والتقويم.
 
3- تحويل المقررات الدراسية الورقية إلى إلكترونية وتوزيعها على أسطوانات مدمجة بالكليات.
 
4- كما سيتم أيضا طبع كتب ورقية وتوفيرها للطلاب بسعر التكلفة وبجودة عالية، وذلك حسب رغبة كل طالب من الحاصلين على الأسطوانات.
 
5- نظام المقررات الإلكترونية سوف يساهم فى تقليل العبء المادى على الطلاب من خلال حصوله على كل المقررات مرة واحدة وبسعر مدعم.
 
6- نظام المقررات الإلكترونية سوف يحفظ حق عضو هيئة التدريس فى الملكية الفكرية.
 
7- يتم عقد دورات تدريبية وورش عمل لمركز القياس والتقييم بجامعة أسيوط لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم وللطلاب، وذلك للتدريب على الانتقال من العصر الورقى إلى الإلكترونى.
 
8- نظام المقررات الدراسية الإلكترونية يفتح المجال لمواكبة الخدمات التعليمية الإلكترونية المقدمة فى مختلف الجامعات الأجنبية.

اسيوط

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طلاب جامعة اسيوط

التكنولوجيا

بنك المعرفة

النظام الالكتروني

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