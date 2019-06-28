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تعرف على كأس ملكى عمره 3 آلاف سنة عثر عليه بمقبرة آثرية فى الفيوم

الجمعة، 28 يونيو 2019 04:05 م
تعرف على كأس ملكى عمره 3 آلاف سنة عثر عليه بمقبرة آثرية فى الفيوم الكأس
الفيوم - رباب الجالى

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عرضت وزارة الآثار، اليوم الجمعة، كوبا من الفايانس يحمل اسم الملك أوسركون الأول ملك الأسرة الثانية والعشرين، عثر عليه بأعمال الحفائر الأثرية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم.

وقال أشرف صبحى، مدير الحفائر والبعثات بمنطقة آثار الفيوم، والمشرف على أعمال الحفائر بمنطقة اللاهون، وفى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكوب عمره حوالى 3 آلاف سنة ومصنوع من الفايانس ويحمل خرطوش للملك أوسركون الأول أحد ملوك الأسرة الثانية والعشرين.

وكانت وزارة الآثار أعلنت عن بعض الاكتشافات الأثرية بمنطقة هرم هوارة بمحافظة الفيوم.

 

 


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