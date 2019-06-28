تعرف على القصة الكاملة لـ "شبشب الفيوم " الأثرى

الفيوم – رباب الجالي

قال أشرف صبحي ، مدير الحفائر والبعثات بمنطقة آثار الفيوم، والمشرف علي أعمال الحفائر بمنطقة اللاهون الأثرية، أن " الشبشب" الذي عثرعليه أثناء أعمال التنقيب ببعض المقابر الأثرية بمنطقة اللاهون الأثرية ، الذي أعلنت وزارة الآثار اليوم، يعد ضمن بعض اللقي الأثرية، ويعود الي العصر اليوناني الروماني، وعمره 3 آلاف سنة تقريبا، وعثر عليه بالمقبرة التي عثر فيها علي كأس تابع للملك أوسركون الأول، ملك الأسرة الثانية والعشرين و لونة أزرق، وهو ما يدلل علي أن الحذاء يتبع الأسرة 22.

وأوضح مدير عام الحفائر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " :" أن الحذاء لطفل حيث أن مقاسه صغير، ومصنوع من الجلد علي عكس كافة الأحذية التي يتم العثورعليها بالمقابر الأثرية، والتي تكون 90 % منها مصنوعة من "خوص النخل" ، مما يدلل أيضا علي أن الحذاء كان لأحد أطفال الصفوة والنبلاء من الأسرة الثانية والعشرين، و أن أبناء الملوك كانت أحذيتهم دائما مختلفة مثل حذاء توت عنخ آمون الذي صنع من الذهب الخالص.

وأضاف أشرف صبحي، أن الحذاء مازال محتفظ بألوان زاهية ومبهجة ، وهو ما يؤكد أنه تم صناعته خصيصا بعناية فائقة، وما ساهم في إحتفاظه بألوانه الزاهية، أن الهرم ليس به رطوبة من الداخل وأنشئ في منطقة تعلو سطح البحر.

كانت وزارة الآثار أعلنت صباح اليوم من أمام هرم اللاهون بمحافظة الفيوم العثور علي 21 مقبرة أثرية من عصور مختلفة بالمنطقة الأثرية المحيطة بالهرم وإقتتاح أو مقبرة ملكية تابعة للعصور الوسطي في مصر والعثور علي وجوه خشبية صنعت بدقة وتمائم نادرة وكوب ملكي وكارتوناج لغطاء مومياء .