تعرف على الإسعافات الأولية لعلاج ضربات الشمس بين المواطنين × 6 معلومات

حددت مستشفيات الحميات بوزارة الصحة الإسعافات الأولية لعلاج ضربة الشمس، والتى يجب اتباعها لإنقاذ المريض من المضاعفات .
"اليوم السابع" يكشف فى تحليل معلوماتى الإسعافات الأولية لعلاج ضربات الشمس كما يلى:
- يجب نقل المصاب إلى مكان جيد التهوية أو بارد.
- الإسراع فى نقله إلى المستشفى.
- حتى وصول سيارة الإسعاف يجب استخدام كمادات المياه الباردة لخفض حرارة الجسم.
- يجب نزع أى ثياب غير ضرورية على جسم المصاب مع "بلل" جسمه بالماء لتساعد فى خفض الحرارة .
- استخدام كمادات الثلج على منطقة الإبط والفخذ والعنق والظهر لأن تلك المناطق غنية بالأوعية الدموية.
- وضع المصاب فى حوض به ماء بارد لتخفيف درجة حرارة الجسم.
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