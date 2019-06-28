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تعرف على الإسعافات الأولية لعلاج ضربات الشمس بين المواطنين × 6 معلومات

الجمعة، 28 يونيو 2019 07:00 ص
تعرف على الإسعافات الأولية لعلاج ضربات الشمس بين المواطنين × 6 معلومات ارتفاع درجات الحرارة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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حددت مستشفيات الحميات بوزارة الصحة الإسعافات الأولية لعلاج ضربة الشمس، والتى يجب اتباعها لإنقاذ المريض من المضاعفات .
 

"

اليوم السابع" يكشف فى تحليل معلوماتى الإسعافات الأولية لعلاج ضربات الشمس كما يلى:

  1. يجب نقل المصاب إلى مكان جيد التهوية أو بارد.
  2. الإسراع فى نقله إلى المستشفى.
  3. حتى وصول سيارة الإسعاف يجب استخدام كمادات المياه الباردة لخفض حرارة الجسم.
  4. يجب نزع أى ثياب غير ضرورية على جسم المصاب مع "بلل" جسمه بالماء لتساعد فى خفض الحرارة .
  5. استخدام كمادات الثلج على منطقة الإبط والفخذ والعنق والظهر لأن تلك المناطق غنية بالأوعية الدموية.
  6. وضع المصاب فى حوض به ماء بارد لتخفيف درجة حرارة الجسم.

 


الصحة

الاسعافات الاولية

ضربات الشمس

ارتفاع درجات الحرارة

علاج ضربة الشمس

اليوم السابع بلس

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