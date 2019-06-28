تعرف على أعمال حفائر هذا الموسم بهرم هوارة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

بعد إعلان وزارة الآثار ، اليوم الجمعة ، عن عدد من اللقي والإكتشافات الأثرية الهامة بمنطقة اللاهون ، نستعرض أعمال الحفائر التي تمت بالمنطقة خلال هذا الموسم والتى جاءت على النحو التالى .

-أعمال الحفائر داخل الهرم ورفع الرديم من الممرات حتي الوصول الي حجرة الدفن والعمل علي فتح الهرم للزيارة بما يسمح للباحثين بدراسة الهرم من الناحية المعمارية والعقائدية .

-عمل سلم علي 3 مراحل في البئر الشمالي بمعرفة قطاع المشروعات وتم تقوية وتدعيم الحجرة 10 من قبل قطاع المشروعات ، تم عمل لوحات إرشادية جديدة للمنطقة

- رفع الهرم معماريا من الداخل ورفع كميات كبيرة ن الرديم من كافة جوانب الهرم من الخارج ،وكذلك وتم إعادة تركيب الأحجار المتساقطة بالصالة والممرين السابقين لحجرة الدفن وإعادة الكساء الحجرى .