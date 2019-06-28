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تعرف على أعمال حفائر هذا الموسم بهرم هوارة بالفيوم

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:55 م
تعرف على أعمال حفائر هذا الموسم بهرم هوارة بالفيوم المقبرة الأثرية بالفيوم
الفيوم رباب الجالي

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بعد إعلان وزارة الآثار ، اليوم الجمعة ، عن عدد من اللقي والإكتشافات الأثرية الهامة بمنطقة اللاهون ، نستعرض أعمال الحفائر التي تمت بالمنطقة خلال هذا الموسم والتى جاءت على النحو التالى . 
-أعمال الحفائر داخل الهرم ورفع الرديم من الممرات حتي الوصول الي حجرة الدفن والعمل علي فتح الهرم للزيارة بما يسمح للباحثين بدراسة الهرم من الناحية المعمارية والعقائدية .
-عمل سلم علي 3 مراحل في البئر الشمالي بمعرفة قطاع المشروعات وتم تقوية وتدعيم الحجرة 10 من قبل قطاع المشروعات ، تم عمل لوحات إرشادية جديدة للمنطقة 
- رفع الهرم معماريا من الداخل ورفع كميات كبيرة ن الرديم من كافة جوانب الهرم من الخارج ،وكذلك وتم إعادة تركيب الأحجار المتساقطة بالصالة والممرين السابقين لحجرة الدفن وإعادة الكساء الحجرى .
 

الفيوم

منطقة آثا

وزارة الآثار

الإكتشافات الأثرية

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